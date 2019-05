Stadsbestuur wil meer Tieltenaars op de fiets krijgen en pakt knelpunten aan CDR

13u44 4 Tielt In samenspraak met de Fietsersbond Tielt en de werkgroep mobiliteit van Beweging.net Tielt gaat het Tieltse stadsbestuur de komende maanden 58 knelpunten voor fietsers wegwerken. Het gaat om het wegnemen van paaltjes, bijsnoeien van struiken, uitvlakken van borduren,...

“De Fietserbond en Beweging.net hebben de knelpunten de voorbije jaren in kaart gebracht. Als nieuw bestuur gingen we met hen aan tafel”, verduidelijkt schepen Vincent Byttebier (CD&V). “Samen met de technische dienst hebben we geval per geval bekeken hoe we die knelpunten kunnen wegwerken. Want we beseffen dat die vaak heel wat wrevel opwekken bij fietsers. Voor 29 van de 58 knelpunten ligt er een oplossing klaar die we op korte termijn gaan uitvoeren. Voor andere, zoals de fietsstrook langs de Gruuthusestraat die deels op asfalt en deels op beton ligt, hebben we het Agentschap Wegen en Verkeer gecontacteerd omdat het om knelpunten op gewestwegen gaat.”

Knelpunten

Het eerste punt dat aangepakt werd, ligt aan de doorsteek tussen de Poekebeekbron en de Fonteinestraat. Zes paaltjes verhinderden er een vlotte passage met de (bak)fiets. Door er vier weg te halen, kun je de doorsteek nu probleemloos gebruiken. Andere punten die straks worden aangepakt, zijn de vele paaltjes aan de kruising van de Ontvangersstraat en de Ieperstraat, de te smalle fietssluis in de doorsteek tussen de Kasteelstraat en de Hollebeekstraat en de borduur en de paaltjes op de verbinding tussen de Gierigaarstraat en de parking van rusthuis Deken Darras. “Het gaat nooit om ingrijpende infrastructuurwerken noch om dringende aanpassingen die nodig zijn voor de veiligheid”, zegt schepen Byttebier. “We willen het vooral comfortabeler maken voor de fietsers en het fietsen stimuleren. Extra meldingen, ook voor de deelgemeenten, zijn welkom via mobiliteit@tielt.be.