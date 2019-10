Stadsbestuur werkt aan inventaris van groene ruimte SVR

04 oktober 2019

15u18 0 Tielt Het stadsbestuur is bezig met de opmaak van een grootschalige inventaris van alle groene plekjes in Tielt. Bedoeling is om uiteindelijk tot een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsplan te komen waarbij de invulling van bepaalde zones vastgelegd wordt. Zo kunnen bestaande groene zones beschermd worden bij eventuele bouwplannen.

Oppositieraadslid Birger De Coninck (sp.a) bracht het punt op de agenda van de gemeenteraad. De Coninck verwees naar het bestuursakkoord van de meerderheid waarin te lezen staat dat zowel het publieke als het private groen in Tielt beschermd zou worden en dat er een totaalplan zou worden opgemaakt. De Coninck vroeg naar een stand van zaken. Volgens burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) is de inventarisatie al lopende. “Zowel de dienst Ruimtelijke Ordening, de groendienst als de jeugddienst leveren input. Bedoeling is om alle data te laten verwerken door onze GIS-coördinator (de ambtenaar die het geografisch informatiesysteem beheert - nvdr.), waarna we alles inderdaad in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan zullen gieten.”