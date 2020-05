Stadsbestuur werkt aan coronaproof zomeraanbod: “Vakantie is een mindset, geen bestemming” Sam Vanacker

06 mei 2020

10u07 0 Tielt Een klassieke ‘Tielt Zomert’-agenda zit er dit jaar niet in, maar de dienst vrije tijd van de stad werkt volop aan een alternatief zomeraanbod. Heel concreet zal vooral het aantal wandel-en fietsactiviteiten voor kleine groepen in Tielt en deelgemeenten deze zomer fors uitbreiden.

“We maken van de nood een deugd en willen ondanks alles toch een vakantiegevoel creëren in eigen stad”, zegt schepen voor Toerisme Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Onze stad heeft heel wat te bieden en dat zetten we deze zomer in de kijker. Vakantie is een mindset, niet zozeer een bestemming. In eerste instantie gaan we onze bestaande wandel-en fietsroutes, zoals de Oosthoekwandeling in Kanegem, de route Amusant Platteland en Briek 100, extra promoten. Maar er komen ook nieuwe initiatieven, voor alle leeftijden, met een focus op kleine groepen.”

Gidsen vertellen via QR-codes

“Per gemeente voorzien we twee bewegwijzerde wandellussen van 7 of 12 kilometer, er komt een fitnesscircuit en voor de oudere Tieltenaars gaan we een ‘bankenwandeling’ uitstippelen, waarbij van zitbank tot zitbank gestapt kan worden. Voor de gezinnen met kinderen werken we verschillende fotozoektochten uit waar er ook prijzen aan gekoppeld worden. Voor wie meer wil weten over de geschiedenis van Tielt zorgen we in samenwerking met de Tieltse gidsenkring voor een virtuele begeleide wandeling, waarbij wandelaars door een QR-code te scannen een deskundig woordje uitleg krijgen bij onze erfgoedparels.”

“Verder komt er ook een kunstcircuit en we gaan een artiest zoeken om een stuk voorgevel van de sporthal van mooie graffiti te voorzien. Hiervoor bieden we de mogelijkheid om creatieve personen te laten experimenteren op een try-out-muur. Tot slot zal er ook online veel te beleven zijn, zeker tijdens het weekend van de Europafeesten. We doken ons filmarchief in en we gaan online zorgen voor wat nostalgie en muziek, zodat men herinneringen kan ophalen van thuis uit.”

Het volledige coronaproof zomeraanbod zal vanaf 1 juli te raadplegen zijn op de nieuwe website www.visittielt.be.