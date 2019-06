Stadsbestuur schrapt budget voor verbreding Sint-Amandsstraat en start dossier voor vervollediging ring terug op Oppositie vreest dat zwaar verkeer nog jaren door centrum zal blijven denderen Sam Vanacker

07 juni 2019

09u26 5 Tielt Het Tieltse stadsbestuur heeft het plan voor de verbreding van de Sint-Amandsstraat als alternatief voor een volwaardige ring definitief naar de prullenmand verwezen. Het vorige bestuur had daar ruim een miljoen euro voor uitgetrokken, maar dat budget wordt nu geschrapt. In de plaats daarvan wordt terug met het Agentschap Wegen en Verkeer gepraat over een nieuw stuk zuidwestelijke ring. De oppositiepartijen vrezen dat het dossier daardoor opnieuw jaren zal aanslepen.

Tieltse politici van zowel meerderheid als oppositie ijveren al decennia voor de vervollediging van de ring rond de stad, om zo het zwaar doorgaand verkeer uit de stad te bannen. Maar de overheid komt voorlopig niet met geld over de brug waardoor de verhoopte ‘zuidwestelijke tangent’ dode letter blijft. Daarom werkte het vorige stadsbestuur een alternatief uit. Op eigen kosten wou de vorige meerderheid de smalle en bochtige Sint-Amandsstraat verbreden en recht trekken. Maar door bezwaren van buurtbewoners werd het plan uiteindelijk op de lange baan geschoven. Nu is het helemaal van tafel geveegd.

“De kredieten zijn geschrapt”, zegt schepen van mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V). “Wij kiezen niet voor een halfslachtige oplossing die er bovendien voor zou kunnen zorgen dat de échte oplossing helemaal onderaan de agenda zal komen te staan. Een volwaardige ring is de enige goede optie. We hebben al met AWV gepraat. Ze gaan het dossier terug openen, dat overigens compleet stil blijkt te hebben gelegen de voorbije zes jaar. Er komen nieuwe tellingen en regelmatig gaan we overleggen.” Oppositieraadslid en voormalig schepen van Openbare Werken Veerle Vervaeke (Open Vld) betreurt die beslissing. “Dat betekent dat we weer voor jaren vertrokken zijn. Bijzonder spijtig dat de oplossing zomaar in de vuilbak wordt gekieperd. Enige politieke moed was op z’n plaats geweest.”

Ook oppositieraadslid Simon Bekaert (sp.a) vreest het ergste. “Het dossier sleept al jaren aan en ik hoor hier vandaag van deze meerderheid niets concreets. Nochtans kan het vrachtverkeer ook zonder nieuwe alternatieve weg worden gebannen uit het centrum. Het enige dat daarvoor nodig is een aanvullend reglement met een nieuw verbod op zwaar doorgaand verkeer. Er zijn nu al voldoende alternatieve gewestwegen. Vrachtwagens die naar het bedrijventerrein in Meulebeke moeten gaan een stuk moeten omrijden, ja. Maar economische belangen wegen niet op tegen onveiligheid in drie schoolomgevingen in Tielt. Bij deze lanceer ik een warme oproep om de optie te overwegen en uit te voeren als er binnen pakweg een jaar nog steeds geen witte rook is.”

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) ten slotte benadrukte dat alle politici, ongeacht oppositie of meerderheid, in de eerste plaats zullen blijven ijveren voor de vervollediging van de ring.