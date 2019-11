Stadsbestuur pompt 47 miljoen euro in Tielt: nieuwe brandweerkazerne, verenigingen krijgen meer geld, maar belastingen gaan omhoog Sam Vanacker

22 november 2019

06u00 0 Tielt Het Tieltse stadsbestuur gaat fors investeren deze legislatuur. Er komt een nieuwe brandweerkazerne, de academies krijgen een nieuwe plek, er komt een nieuw dagverzorgingscentrum en alle Tieltse verenigingen krijgen twintig procent meer subsidies. Keerzijde van de medaille is dat de belastingen omhoog gaan.

De meerjarenplanning is af. De komende zes jaar gaat Tielt 47 miljoen euro investeren. “We doen geen afbreuk aan de schuldafbouw die in de vorige legislatuur werd ingezet, maar nu is het tijd om weer te investeren in onze stad. Ons patrimonium en onze wegen verder laten verkommeren is geen optie. Tijdens de opmaak van het meerjarenplan hebben we realistische, maar ook noodzakelijke keuzes gemaakt”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V).

Wegen en gebouwen

Zestien miljoen euro gaat naar het onderhoud van wegen, waaronder de Neringenstraat en de Deinsesteenweg. Er is ook een mobiliteitsbudget van 1,2 miljoen euro, waarbij de aandacht gaat naar veilige fiets- en voetpaden. Verder komen er ook shop & go-parkeerplaatsen in de stad. Dat zijn parkeerplaatsen met camerabewaking waar auto’s maximaal een half uur mogen staan. Het stadsbestuur denkt daarbij vooral aan de Kortrijkstraat. Verder gaat er 3,3 miljoen euro naar het onderhoud van gebouwen, terwijl er ook 4 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor een nieuwe locatie voor de academies, al ligt er nog niks vast. Zoals eerder aangekondigd komt er ook een nieuwe brandweerkazerne in de Felix d’Hoopstraat. Daarvoor wordt 3,8 miljoen aan de kant gezet.

Padelvelden

Een nieuw zwembad komt er niet de komende zes jaar, dat is voor een latere legislatuur. Het stadsbestuur gaat ondertussen onderzoeken hoe andere steden en gemeenten te werk gaan bij een gedeelde uitbating van een zwembad. Deze legislatuur komen er wel al twee padelvelden in Tielt. De locatie van die velden ligt nog niet vast. Verder krijgt VV Tielt nieuwe douches en kleedkamers. De renovatie van de bovenverdieping van cultuurcentrum Het Gildhof wordt dan weer uitgesteld, al worden de inkomhal en de kelderzaal wel vernieuwd.

Veel geld voor verenigingen

Opmerkelijk is dat alle Tieltse verenigingen twintig procent extra subsidies krijgen, terwijl er ook voor logistieke steun gezorgd wordt. Zo gaat er 3 miljoen naar de renovatie van de parochiezaal in Kanegem, waar ook nieuwe jeugdlokalen in de achtertuin komen. Al zullen de plannen van de vorige meerderheid wel iets afgeslankt worden. In Schuiferskapelle wordt geïnvesteerd in jeugdlokalen en in een multifunctionele inrichting van de kerk. In Aarsele wordt de sporthal gerenoveerd en in de Tieltse O.L.V-kerk komt een nieuw podium, opnieuw om de kerk te kunnen delen met het verenigingsleven. Voor ontwijdingen van kerken zijn geen plannen.

Zorg en groen

Voor zorg wordt 5,6 miljoen euro uitgetrokken, met een nieuw dagverzorgingscentrum in de omgeving van Deken Darras van 3,5 miljoen euro als voornaamste investering. Er komt ook een speelotheek in het Huis van het Kind. Ook de assistentieflats worden gerenoveerd. Voor de verdere uitvoering van het project op de collegesite wordt 3,45 miljoen aan de kant gezet en voor de ontwikkeling van een stadsrandbos voorziet het stadsbestuur 600.000 euro. Nog op vlak van groen komt er een ‘groencompensatiefonds’, waarbij burgers die een boom willen kappen de relatieve waarde van die boom financieel moeten compenseren. Met dat geld zal nieuw groen aangeplant worden.

Belastingen omhoog

Maar al dat moois kost geld en de stad heeft beperkte middelen. “Tielt heeft maar 13 miljoen euro in kas omdat de weinige investeringen tijdens de vorige legislatuur met eigen middelen werden gefinancierd”, legt schepen van Financiën Grietje Goossens (Iedereen Tielt) uit. “Een externe expert heeft de financiën van de stad doorgelicht en enkele adviezen geformuleerd waarmee we aan de slag zijn gegaan. We gaan zoveel mogelijk subsidies proberen binnen te halen en gaan ook 8 miljoen euro lenen. Maar dat is niet genoeg. Daarom gaan we een nieuwe belasting op tweede verblijven invoeren en een verblijfstaks voor wie komt overnachten in Tielt. Verder vervangen we de belasting op drijfkracht door een belasting op het aantal kilowattuur dat een bedrijf verbruikt. Bedrijven die zelf energie produceren, krijgen korting. Tot slot gaan de personenbelasting en de belasting op onroerende voorheffing omhoog naar respectievelijk 7,5 procent en 1.032 opcentiemen. Dat is niet hoger dan in vergelijkbare Vlaamse steden. Dat laat ons toe financieel gezond te blijven, fors te investeren en tegelijk de stadsschuld verder af te bouwen. Vandaag heeft de stad een uitstaande schuld van 22,4 miljoen euro. Tegen eind 2025 moet dat 17,7 miljoen euro zijn.”