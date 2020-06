Staden trekt 436.000 euro uit voor ambitieus coronaherstelplan Sam Vanacker

26 juni 2020

11u34 2 Tielt Staden heeft een ambitieus coronaherstelplan klaar. Exclusief subsidies van overheden gaat het om een investering van 436.000 euro. Een eerste versie van het plan werd donderdagavond voorgesteld. Er komt onder andere een coronabon voor elk gezin, de subsidies voor verenigingen worden verdubbeld en ook de korte keten wordt gepromoot.

Ter ondersteuning van de lokale economie krijgt elk Stadens gezin een digitale coronabon van 20 euro, aangevuld met 5 euro per gezinslid. Samen goed voor een investering van 150.000 euro. De bon zal tussen oktober en 31 januari besteed kunnen worden bij alle Stadense handelaars die verplicht hebben moeten sluiten door de crisis. Na 31 januari zal het systeem aangepast worden en dan wordt de bon omgevormd tot een Stadense Cadeaubon, iets waar oppositiepartij CD&V al langer vragende partij voor was. Die bon zal online te bestellen zijn door alle Stadenaars en permanent in het aanbod van de gemeente opgenomen worden.

Cheque voor starters

Nog op vlak van lokale economie krijgen alle starters die in 2020 begonnen zijn een cheque van 500 euro (een investering van 10.000 euro). Verder opmerkelijk is dat er voor ondernemers die het psychisch moeilijk hebben een campagne op poten gezet wordt om hen te begeleiden naar eventuele hulp. Voor de landbouwers komt er een korteketenactie. Daarvoor zal een brochure verspreid worden waar inwoners een kennismakingsbon ter waarde van 2 euro in zullen vinden. Die bon kunnen ze gebruiken bij landbouwers die volgens het principe van de korte keten werken.

Steun voor zorgpersoneel

Alle erkende Stadense verenigingen krijgen een dubbele subsidietoelage, terwijl alle niet-gesubsidieerde verenigingen kunnen rekenen op een tegoedbon van 250 euro die gebruikt zal kunnen worden voor de huur van gemeentelijk materiaal. Verder zal de gemeente alle desinfecterende materiaal die al werd of zal worden aangekocht door de verenigingen terugbetalen, ook in 2021. Daarnaast wil de gemeente de boodschappendienst die tijdens de coronacrisis op poten gezet werd graag behouden. Het personeel van het rusthuis en van de thuiszorgdiensten tot slot kan rekenen op extra maaltijdcheques en drie extra verlofdagen.

De gemeente trekt 435.956 euro uit voor het plan. Daar komt nog eens voor 210.000 euro subsidies van de overheid bij, goed voor een totale investering van 646.000 euro. De proefversie van het coronarelanceplan wordt deze zomer afgetoetst bij de inwoners. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad het definitieve plan in september goedkeurt.