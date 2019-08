Stad zoekt hostessen voor evenementen SVR

11 augustus 2019

16u59 0

Het stadsbestuur is op zoek naar hosts of hostessen ter ondersteuning van gemeentelijke recepties en feestelijkheden. De hostessen dienen gasten te verwelkomen en rond te gaan met hapjes en drankjes. Ervaring is niet vereist. Er wordt gewerkt met een vrijwilligersovereenkomst en er is een onkostenvergoeding voorzien van 10 euro per uur. Het aantal te presteren uren op jaarbasis is beperkt tot maximum 130 uur. Kandidaten kunnen contact opnemen met de personeelsdienst van de stad via 051 42 81 69 of personeelsdienst@tielt.be. Op www.tielt.be is een online sollicitatieformulier te vinden.