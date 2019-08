Stad voert nieuwe snelheidsbeperkingen in en drijft aantal oversteekplaatsen op Sam Vanacker

29 augustus 2019

16u58 4 Tielt Met de start van het nieuwe schooljaar in het vooruitzicht heeft de stad enkele nieuwe verkeersmaatregelen doorgevoerd. In drie straten wordt een snelheidsbeperking tot vijftig kilometer per uur ingevoerd, terwijl er ook drie nieuwe oversteken voor fietsers en voetgangers gerealiseerd worden.

Vanaf 30 augustus geldt er in delen van de Marialoopsteenweg en de Egemsesteenweg een snelheidsbeperking van vijftig kilometer per uur. Voor de Marialoopsesteenweg loopt de beperking vanaf de schoolomgeving van Mariënhove tot aan het kruispunt met de Seyntexlaan. In de Egemsesteenweg geldt het nieuwe regime vanaf huisnummer 96 tot aan het kruispunt met de Fonteinestraat. Begin augustus werd hetzelfde snelheidsregime ook al ingevoerd in de Oude Pittemstraat, in het stuk tussen de Pittemsesteenweg en de Claerhoutstraat.

Verder is er een nieuwe voetgangersoversteek in de Sint-Bavostraat in de omgeving van basisschool De Wijzer. Ook in de Keidamstraat worden aan zowel het kinderdagverblijf als aan de buitenschoolse kinderopvang oversteekplaatsen voorzien. Op de Marialoopsesteenweg ten slotte komt er aan het schoolgebouw van Mariënhove (waar regelmatig leerlingen van het VTI praktijklessen volgen) een veilige oversteekplaats voor fietsers.

Fietsknelpunten

Nog in hetzelfde kader zijn er ondertussen hier en daar kleine aanpassingen gebeurd met het oog op fietsers. “Sinds dit voorjaar hanteren we een lijst met fietsknelpunten en ondertussen zijn al op acht verschillende punten aanpassingen gebeurd”, aldus schepen van mobiliteit Vincent Byttebier (CD&V). “Zo werden de paaltjes in de Poekebeekbron weggenomen en werd de dorpel tussen de Kattestraat en de Hondstraat afgevlakt, om twee voorbeeldjes te noemen.”