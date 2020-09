Stad veilt fietsen uit inbeslagnames Sam Vanacker

28 september 2020

De Stad Tielt organiseert opnieuw een onlineveiling van een aantal voorwerpen en materialen. Onder meer 71 fietsen, voornamelijk uit inbeslagnames, gaan onder de digitale hamer. Bieden kan nog tot 18 uur vandaag.

Het gaat om goederen die niet langer door de stadsdiensten worden gebruikt, om niet opgehaalde verloren voorwerpen, materiaal uit inbeslagnames of nagelaten inboedels. Alles samen gaat het om 90 kavels, waaronder dus 71 fietsen. Aangekochte goederen afhalen kan op 6 oktober tussen 10 en 12 uur in de loods van de technische dienst van de stad in de Meulebeeksesteenweg 2D. Bieden kan via deze link.