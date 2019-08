Stad trekt 200.000 euro uit voor vernieuwing loods Technische Dienst Sam Vanacker

29 augustus 2019

15u43 1 Tielt Het stadsbestuur gaat in de loop van volgend jaar werk maken van een grondige vernieuwing van de loods voor de technische dienst in de Meulebeeksesteenweg. Alles samen gaat het om een investering van 195.000 euro. De gunningsprocedure van de werken komt voor de gemeenteraad op 5 september.

“De voorzieningen in het gebouw voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “De refter is verouderd en te klein, terwijl ook het sanitair, de kleedkamers en de douches dringend grondig aangepakt moeten worden. Concreet zal de refter op de benedenverdieping blijven, maar een flink stuk uitgebreid worden. Een gedeelte van de refter zal met een verschuifbare wand omgevormd kunnen worden tot vergaderruimte. Het sanitaire blok en de kleedkamers, die zich nu nog op de benedenverdieping bevinden, breiden we uit en verhuizen we naar de bovenverdieping van de loods. We hopen met de werken te kunnen starten in de loop van volgend voorjaar.”