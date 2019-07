Stad Tielt en KOERS Roeselare lanceren nieuwe Briek Schotte-fietsroute Sam Vanacker

04 juli 2019

15u03 3 Tielt De zomer van 2019 staat in Tielt helemaal in het teken van Briek Schotte. De oerflandrien uit Kanegem zou dit jaar honderd geworden zijn en ter ere van die verjaardag worden allerlei evenementen op poten gezet. Woensdag werd officieel de nieuwe ‘Briek 100'-fietsroute voorgesteld. “Briek eren zonder fietsroute zou ondenkbaar zijn.”

Voor de realisatie van de route ging de stad Tielt aankloppen bij provinciebedrijf Westtoer en het nieuwe museum van de wielersport KOERS in Roeselare. “Dat resulteerde in een unieke samenwerking”, zegt schepen voor Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V). “Niet in het minst omdat Roeselare en Tielt eigenlijk onder twee verschillende toeristische regio’s vallen. Maar deze route levert ongetwijfeld een win-winsituatie voor beide steden op. We hebben twee routes uitgewerkt. Een kleiner ‘Briekske’ van 32 kilometer waarbij we in het Tieltse blijven en een langere ‘Briek XL’-route van 70 kilometer waarvan het traject ook aan het Roeselaarse wielermuseum passeert. Beide routes doen de Poelberg, het Flandrienhuis en het standbeeld van Briek aan.”

Ook schepen José Debels (CD&V), de Roeselaarse collega van Verdoodt, is vol lof over de samenwerking. “De Briek 100-route wordt ongetwijfeld een nieuwe fietsklassieker en we trots dat we onze schouders hieronder kunnen zetten. Briek heeft overigens ook een link met Roeselare. In 1998 heeft hij mee het toenmalige wielermuseum helpen openen en zijn koersschoenen kocht hij steevast in de Ieperstraat in Roeselare. Bovendien hebben we zijn wielertruitje van Koolskamp Koers in onze collectie. Wie KOERS bezoekt tijdens het afleggen van de route krijgt overigens korting op de toegangsprijs.”

Smullen van Briek

De nieuwe fietsroute is lang niet het enige dat naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Briek gelanceerd wordt. De stad riep horecazaken-en handelaars op om Briekgerechtjes en -drankjes op de kaart te zetten en daar werd massaal gevolg aan gegeven. Bij verschillende slagers in Tielt vind je Briekburgers, Briek-paté en Flandrienworsten, bakkers lanceren Flandrientaarten en Briekbroodjes en horecazaken pakken uit met Briek-picon, Briek-biercocktails, Briek-smoothies of zelfs Briek Schotte-patat.

Briek Schotte werd geboren op 7 september 1919 en het hoogtepunt van het herdenkingsjaar wordt dan ook een feestweekend op 7 en 8 september. Dat weekend is er een expo van de wielertruitjes van Nico Toye in de kerk van Kanegem, loopt er een tentoonstelling van wielercartoons van Jef De Sutter in het oud gemeentehuis en is er een wielerruilbeurs op het dorpsplein. Op zondagochtend 8 september wordt om 11 uur hulde gebracht aan zijn standbeeld.

De handige fietskaart met de nieuwe fietsroute ‘Briek 100' is helemaal gratis te verkrijgen in het stadhuis en de Poelbergsite, in de deelnemende horecazaken en in wielermuseum KOERS in Roeselare. Digitaal de kaart downloaden kan via deze link.