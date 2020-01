Stad schrapt 100-dagenfuif wegens geen interesse bij jongeren Sam Vanacker

13u29 10 Tielt De stad schrapt de traditionele fuif op vrijdagavond in de Europhal uit het 100-dagenprogramma wegens een beperkte opkomst. Jeugdschepen Pascale Baert (Iedereen Tielt) stelde eerst nog voor de fuif te verplaatsen naar donderdagavond, maar de zesdejaars zien dat niet zitten.

“Vorig jaar daagden op vrijdagavond amper veertig jongeren op in de Europahal, waarvan de helft niet eens zesdejaars waren”, zegt de schepen. “Vroeger lag het zwaartepunt van de feestelijkheden op vrijdagavond, maar door de jaren heen is dat verschoven naar donderdagnacht. Veel jongeren zetten dan zo stevig de bloemetjes buiten dat de energie tegen vrijdagavond op is. Dus stelden we een alternatief voor.”

Vertegenwoordigers uit alle zesdes

Het stadsbestuur nodigde de directies van de scholen en vertegenwoordigers van de drie Tieltse jeugdcafés uit en werkte een plan uit waarbij de drie cafés samen een fuif zouden organiseren in de Europahal op donderdagavond. “Daarna nodigden we een vertegenwoordiger uit van elke zesdejaarsklas van Tielt en stelden we het plan voor. Maar al snel bleek dat er geen interesse was en daar hebben we ons bij neergelegd. Een fuif verplicht opleggen is zinloos. De traditionele stoet die van het Hulstplein richting de markt trekt, blijft wel behouden.”

De schepen geeft nog een waarschuwing mee voor de jongeren. “We vragen uitdrukkelijk dat er geen vuurwerk of ander pyrotechnisch materiaal gebruikt wordt en dat de jongeren hun verstand gebruiken. Vuurwerk is verboden, maar vorig jaar zijn enkele feestvierders wel met ernstige brandwonden op de spoeddienst beland. De combinatie van alcohol en goedkoop vuurwerk is nooit een goed idee. Verder wijs ik ook nog even op het feit dat er donderdagnacht tussen 2 en 9 uur een alcoholverbod geldt.”