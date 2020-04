Stad heeft steunmaatregelen klaar voor handel en horeca: aantal belastingen en huurgelden opgeschort Sam Vanacker

07 april 2020

17u42 7 Tielt Het stadsbestuur komt met een pakket maatregelen om de financiële impact van de coronacrisis wat te verzachten. Zo zullen een deel van de gemeentelijke retributies en belastingen voor lokale handelaars opgeschort worden, terwijl de huurkosten van verenigingen geannuleerd worden.

“Het spreekt voor zich dat de eerste weken van deze crisis vooral de focus is gelegd op de praktische kant van de zaak en de gezondheid en het welzijn van de Tieltenaars. Maar we hebben ook aandacht voor de financiële gevolgen van de crisis”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “We hebben een pakket klaar dat bovenop de federale en Vlaamse maatregelen komt. Het is de bedoeling dat die van toepassing zijn tijdens de volle, begonnen maanden waarvoor de federale coronamaatregelen gelden. Dit wordt de komende weken verder opgevolgd en geëvalueerd.”

Belastingen opgeschort

Voor de handelaars van Tielt is er goed nieuws. Eerder lanceerde Open Vld al een oproep om compensatie te voorzien en toen al beloofde het stadsbestuur dat er iets zat aan te komen. De stad houdt woord. “Aan de gemeenteraad zal voorgesteld worden om voor lokale handelaars een deel van de gemeentelijke retributies en belastingen op te schorten. Het gaat om de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimte, de belasting op bestaande nachtwinkels, de belasting op terrassen en om de belasting op markten en foren. De belasting op het verstrekken van logies tot slot is uitgesteld en zal pas ingevoerd worden vanaf 1 januari 2021.”

Terugbetaling tickets

Verder is er beslist om de tickets van geannuleerde voorstellingen en evenementen van de stadsdiensten (onder andere Cultuurcentrum Gildhof) terug te betalen. Ook voor de verenigingen wordt bekeken om hun geannuleerde activiteit gratis naar een nieuwe datum te verschuiven of de betaalde huurkosten terug te betalen. De concessievergoedingen en de maandelijkse huur betaald door verenigingen worden ook geannuleerd.