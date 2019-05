Stad gaat burgers betrekken bij opmaak meerjarenplan via digitale budgetkeuzetool Sam Vanacker

30 mei 2019

18u14 0 Tielt Eind juni lanceert Tielt een website waarmee burgers mee kunnen beslissen hoeveel geld aan welke beleidsdomeinen gespendeerd moet worden. Met de tool wil het stadsbestuur de prioriteiten en wensen van de burgers in kaart brengen.

“We vinden het belangrijk om de inwoners mee te betrekken bij het beleid”; zegt schepen Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Daarom gaan we in zee met softwarebedrijf Public Minds, dat specifiek voor publieke organisaties het begrotingsplatform kiesmee.be ontwikkelde. We hebben elf beleidsdomeinen opgesteld waarbij men telkens aan de hand van een schuifbalk een bedrag kan inzetten, weliswaar binnen een beperkt budgettair kader. Wie bijvoorbeeld meer geld wil voor pakweg fietspaden, moet met andere woorden inleveren op een ander domein. Verder is er overal ook een minimum- en een maximumbedrag voorzien. Wie bijvoorbeeld niet graag sport kan het investeringsbedrag voor sport dus niet op nul zetten. Per extra schijf die aangeklikt wordt zijn er dan bijkomende maatregelen binnen dat domein.”

“De maatregelen die per domein voorgesteld worden, zijn gebaseerd op het bestuursakkoord dat we na de verkiezingen hebben voorgesteld. Telkens gaat het om haalbare voorstellen waarbij we niet afhankelijk zijn van derden. Pakweg een fietsersbrug over de ring of een zwembad staat er dus niet bij, maar wel bijvoorbeeld beter toegankelijke voetpaden of fietsvriendelijker schoolomgevingen. De leidraad blijft het bestuursakkoord.”

De burgerbevraging wordt eind juni officieel gelanceerd. Elke Tieltenaar zal éénmalig kunnen inloggen met zijn of haar rijksregisternummer. Na de zomer hoopt het stadsbestuur een zicht te hebben op wat de inwoners prioritair vinden, waarna de resultaten gebruikt worden bij de opmaak van het meerjarenplan van de stad. Daarmee heeft de bevraging dus mogelijk een effect op de volgorde van de investeringen van de komende jaren.