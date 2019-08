Sprookjeseditie Supervision klokt af op 1.700 danceliefhebbers Sam Vanacker

04 augustus 2019

16u21 3 Tielt Behalve in de Ledegemse velden werd er ook op het Tieltse Generaal Maczekplein stevig gedanst dit weekend. Dancefestival Supervision was zaterdag namelijk aan de zevende editie toe. Het festival, dat dit keer in een sprookjesjasje gestopt werd, klokte af op ruim 1.700 danceliefhebbers.

Het sprookjesthema werd grondig doorgetrokken met steltlopende bosgeesten, bloemenfeeën en zelfs een wolf. Ook het podium was heel bewust in een sprookjeskleedje gestopt. “Zonder meer een topeditie”, zegt mede-organisator Lorenzo Charle. “Vorig jaar zaten we aan 1.500 bezoekers en dit keer zijn we daar vlotjes over gegaan. De temperatuur was prima, de sfeer zat goed en de bezoekers genoten duidelijk van de extra animatie. Incidenten waren er niet. Op naar de achtste editie.”