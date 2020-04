Sponsors afgelaste Nacht van de Koers schenken aankoopbonnen aan zorg Tielt Sam Vanacker

24 april 2020

12u28 2 Tielt Eind april had in Vichte al voor het zesde jaar op rij de Nacht van de Koers van Megavelo moeten plaatsvinden, maar door de coronacrisis is het evenement afgelast. Het ingezamelde sponsorgeld werd echter goed gebruikt.

“De voorbereidingen waren zo goed als rond en veel sponsors, waaronder ook onze hoofdsponsor Nissan Tielt, hadden al toegezegd”, zegt Klaas Carrette. “Aangezien De Nacht van de Koers afgelast is deden we het voorstel om het goede doel en de helden van de zorg te steunen in de plaats van een terugbetaling te voorzien. De meeste sponsors waren meteen akkoord.”

Eerder stortte de organisatie ook al 1.800 euro voor Kom op tegen Kanker via vzw De Nachtlichtjes. Met het ongebruikte sponsorgeld werden nog eens 220 Tieltbonnen van 10 euro het stuk en 80 Anzegembonnen van 25 euro het stuk gekocht. Op die manier wordt niet alleen het zorgpersoneel bedankt, maar worden de lokale handelaars in Tielt en Anzegem ook gesteund. De Tieltbonnen werden vrijdag overhandigd aan de inkom van wzc Deken Darras.