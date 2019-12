Spinning en Zumba bij De Weerdt voor De Warmste Week Sam Vanacker

15u29 0 Tielt Fitnesscentrum De Weerdt organiseert voor De Warmste Week spinning- en zumbasessies voor het goede doel. Op 20 december zijn er drie groepslessen gepland waarvan de opbrengst naar vzw Move To Sport gaat.

Tussen 19 en 21 uur staan er twee spinningsessies met een live dj op het programma bij Fitness De Weerdt. Wie meer houdt van zumba kan diezelfde avond ook kiezen voor een zumbales tussen 19 en 20 uur. Zowel geoefende sporters als amateurs zijn welkom. Je betaalt tien euro per les en dat geld gaat naar Move To Sport, een vzw die sport promoot bij MS-patiënten. Inschrijven kan vooraf aan de balie van het fitnesscentrum in de Kortrijkstraat 56. Ook wie geen lid is van de fitnessclub is welkom.