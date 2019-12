Speurders plukken verdachte van straat VHS

16 december 2019

16u57 6 Tielt Speurders van de federale gerechtelijke politie hebben donderdag kort na de middag in de Ieperstraat in Tielt een man gearresteerd. Waarom is niet bekend.

De man, die met een monovolumewagen met Franse nummerplaat reed, werd gevat toen hij de krantenzaak van Lieven en Hilde Mannens verliet. Eerder die dag was hij daar al een keer geweest, samen met een kompaan. Het duo kocht er een telefoonkaart. Kennelijk was daar iets verkeerd mee en dus keerde de man na de middag terug naar de winkel. Wat hij niet wist, was dat hij discreet werd gevolgd door speurders van de federale gerechtelijke politie, in vier wagens. Die wachtten de man op toen hij buitenkwam uit de dagbladhandel. Voor hij het besefte, was hij omsingeld door speurders met kogelvrije vesten. Een seconde later was hij ingerekend. Zijn voertuig werd in beslag genomen. De man maakte al een tijd deel uit van een gerechtelijk onderzoek.