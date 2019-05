Speelpleinwerking Babbeloe zkt monitoren Sam Vanacker

30 mei 2019

13u52 0 Tielt Deze zomer staat speelpleinwerking Babbeloe vier weken lang in voor een kleinschalige vakantiewerking voor kinderen met een beperking in Tielt. Om alles in goede banen te leiden is de organisatie nog op zoek naar extra monitoren.

Babbeloe werkt onder de vleugels van VOC Opstap en heeft behalve in Tielt ook een afdeling in Roeselare. Alle kinderen tussen 5 en 14 jaar met nood aan extra ondersteuning (en hun broertjes of zusjes) zijn welkom. “We zorgen voor een aangepaste omgeving en een aangepast spelprogramma, we werken met kleine groepen en zorgen voor voldoende begeleiding en voor veel structuur”, legt Tine Vansteenkiste van Babbelou uit.

“We zijn hiervoor nog op zoek naar extra monitoren om onze ploeg te versterken. Concreet zoeken we enthousiaste jongeren die zestien zijn of dit jaar zestien worden. Idealiter mensen met een stevige scheut creativiteit, die bovendien niet afgeschrikt worden door kinderen die wat ‘anders’ zijn.”

De speelpleinwerking van Babbeloe vindt plaats in de Godelieveschool in Tielt van 1 tot 5 juli, van 8 tot 12 juli, van 15 tot 19 juli en van 26 tot 30 augustus. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via mail naar jeugdwerk@vocopstap.be, telefonisch op 051/40.15.57 of kunnen ook gewoon eens binnen springen in de Kloef in de Bruggestraat.