Speciale elektrische fiets van Valerie (37) gestolen: “Hopelijk leveren camerabeelden iets op” VHS

13 oktober 2020

19u11 0 Tielt Na een lange werkdag uitkijken naar een verkwikkende rit naar huis en dan vaststellen dat iemand er met je elektrische fiets vandoor is, het overkwam Valerie Vandamme (37) uit Dentergem. “Dit is bizar want een normaal gebouwd persoon kan met mijn fiets niet rijden”, zegt ze.

Valerie Vandamme werkt op de dialyse-afdeling van respectievelijk het AZ Delta in Roeselare en het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. “Maandag was ik aan de slag in Tielt”, begint ze haar verhaal. “Het was een lange, intense werkdag en dan doet zo’n rit naar huis extra deugd. Maar toen ik aan het fietsenrek kwam, bleek mijn tweewieler verdwenen. Een andere elektrische fiets die er net naast stond, was onaangeroerd.”

Anderhalve meter

De Dentergemse is er het hart van in. “Samen met mijn goeie vriendin Valerie Verscheure uit Oostrozebeke ben ik sinds een tijd aan het sporten. Ons doel was om in Kortrijk deel te nemen aan een triatlon. Omdat het in de lockdown niet meer mogelijk was om te zwemmen, moest ik iets verzinnen om fit te blijven. En dus heb ik me wat meer toegelegd op het fietsen. Bedoeling was om souplesse te kweken op de fiets, zonder te overdrijven. Daarom kocht ik me een elektrische fiets. Geen gewone, want ik ben maar anderhalve meter groot. Mijn zoektocht naar een kleiner, geschikt exemplaar heeft wat geduurd maar uiteindelijk kon ik er toch één op de kop tikken.”

Stille hoop

Valerie kocht een Q2 Feel-fiets, een hebbeding dat vlotjes richting 2.500 euro aankoopprijs gaat. “Was de dader echt op zoek naar een kleine elektrische fiets of heeft hij zich vergist? Ik weet het niet. Stilletjes hoop ik er op dat de dader dit leest, wroeging krijgt en mijn fiets terugplaatst waar hij ‘m stal. Dat zou me een groot plezier doen.” Valerie heeft intussen aangifte gedaan bij de politie en lanceerde zelf een opsporingsbericht op sociale media. “Dat leverde vele tientallen reacties en steunbetuigingen op, ook van veel mensen die ik niet eens ken”, zegt ze. “Dat doet deugd. Nu maar hopen dat het iets oplevert. Of misschien maken de beelden van en bewakingscamera’s aan het ziekenhuis me iets wijzer. Die worden nu bekeken om te zien of de dader gefilmd is terwijl hij z’n slag sloeg.”