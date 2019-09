Speciaalzaak Vinorama houdt er na 26 jaar mee op: “We willen er zijn voor de kleinkinderen” Wijnportefeuille gaat naar cateraar Prêt a Manger en Wijnen Pascal Heytens Sam Vanacker

09 september 2019

20u01 0 Tielt Wijnhandel Vinorama sluit in februari 2020 de deuren. De winkel verdwijnt, al betekent dat niet dat het levenswerk van Benny Monnier en Christine Decaestecker verloren gaat. Het koppel zocht en vond overnemers binnen de branche. Wijnen Pascal Heytens uit Tielt en cateraar prêt-à-manger uit Pittem nemen de kennis en de contacten met de wijnleveranciers van Vinorama over.

Benny (67) en Christine (63) begonnen in 1994 een wijnhandel in Tielt. Sinds 2004 zijn ze gevestigd op hun huidige locatie in de Deken Darraslaan. “Door de jaren heen hebben we veel ervaring opgebouwd”, zegt Benny. “Zowel met de wijnhuizen als met onze klanten hebben we een goede band. Op een bepaald moment hadden we liefst 1.200 verschillende wijnsoorten in huis en gaandeweg kom je te weten welke wijnen werken en welke niet. En welke smaken er bij welke klanten passen. Mensen vertrouwen ons hun smaak toe. En dat is het resultaat van jaren ervaring en goede service.”

Dichter bij kleinkinderen

De zoektocht naar een overnemer begon in juni 2017. “Dat was na de dood van onze zoon Jürgen”, gaat Christine verder. “We hadden enkele kandidaten, maar telkens waren ze ofwel te jong of te onervaren. Toen we vorig jaar een bod kregen van een apotheker die het pand wou kopen, zijn we daarop ingegaan en in februari verhuizen we naar Roeselare, waarmee we dichter bij onze kleinkinderen Zita en Milan gaan wonen. We willen er zijn voor hen, voor onze schoondochter en voor onze andere zoon, die ook in Roeselare woont. In die 26 jaar dat we Vinorama runnen hebben we nooit langer dan vier dagen verlof na elkaar genomen.” Wijnen Pascal Heytens uit Tielt en cateraar Prêt-à-manger uit Pittem nemen de wijnportefeuille over van Vinorama. “Zo kunnen onze trouwe klanten nog altijd ergens terecht voor hun favoriete wijntjes”, zegt Benny. Wie welk wijnhuis krijgt, is nog niet bekend.

Overnemers

Pascal Heytens uit Tielt, van Wijnhandel Pascal Heytens, kent Benny al twaalf jaar. “Wij zijn gespecialiseerd in Spaanse en Portugese wijnen en leveren in de eerste plaats aan de horeca, al denken we volop na over een formule om ook particulieren beter te bereiken. Dat we nu de kans krijgen om te delen in de kennis die Benny en Christine hebben opgebouwd is uiteraard heel mooi”, zegt hij.

Ook Claude Deruyck van cateraar Prêt-à-Manger is dankbaar voor de aanvulling op zijn aanbod. De zaak in Pittem bestaat sinds 2006 en nu is er een viswinkel en een cateringgedeelte, maar het aanbod vis valt straks weg. “Het gedeelte catering groeit veel sneller dan de winkel en op onze huidige locatie in Pittem kampen we met plaatsgebrek. Daarom verhuizen we midden september ook naar een veel groter en praktischer pand in de Karel Van Manderstraat in Meulebeke. Daar hoort ook een winkelgedeelte bij, maar in de plaats van vis gaan we er wijnen, champagnes en gins aanbieden.”

Eind februari

Christine en Benny nemen afscheid met pijn in het hart. “Vooral van het contact met de klanten heb ik altijd genoten”, zegt Christine. “Ondertussen komen ook de volwassen kinderen shoppen van mensen die hier al 20 jaar klant zijn. Dat doet deugd. Dat is ook de reden waarom we voor continuïteit wilden zorgen. Al is het nog niet voorbij. Tot eind februari blijven we de klanten bedienen. Met de glimlach.”