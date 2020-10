Sp.a wil vergeten neogotische Sint-Andrieskapel ontsluiten: “Onderdeel van ons historisch erfgoed, maar minder bekend bij het publiek” Sam Vanacker

01 oktober 2020

22u56 0 Tielt Door zijn ingesloten ligging in de Krommewalstraat is de historisch waardevolle Sint-Andrieskapel in Tielt nog relatief onbekend bij het publiek, maar daar komt mogelijk verandering in.

“Samen met onder meer de Hallentoren, de Sint-Pieterskerk, het minderbroederklooster en huis Mulle de Terschueren behoort deze neogotische kapel tot de historisch belangrijkste nog bestaande bouwwerken in ons centrum, maar door de ingesloten ligging is het kapelgebouw, dat 152 jaar oud is en de grootte heeft van een kleine kerk, relatief onbekend bij het grote publiek”, aldus raadslid Simon Bekaert (sp.a). “Nochtans vormt het een belangrijk onderdeel van ons historisch erfgoed en bepaalt het mee de identiteit van de stad.”

Bekaert stelde daarop voor dat de stad in overleg zou gaan met WZC Sint-Andries en met de kloostercongregatie zodat het gebouw de aandacht zou krijgen dat het verdient. Concreet zou het opgenomen kunnen worden in de gidsenwandelingen en in de lokale en provinciale toeristische promotie. Schepen voor Toerisme Hedwig Verdoodt (CD&V) reageerde positief. “Voor mogelijkheden die Tielt op de toeristische kaart kunnen helpen zetten staan we uiteraard open. We nemen het voorstel mee naar de volgende vergadering met de Gidsenkring.”