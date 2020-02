Sp.a wil naam van Cyriel Verschaeve weg uit het straatbeeld Sam Vanacker

04 februari 2020

14u25 0 Tielt Gemeenteraadslid Birger De Coninck (sp.a) wil dat het stadsbestuur het plakkaat met de naam van Cyriel Verschaeve verwijdert van de gevel van het voormalige Sint-Jozefscollege in de Kortrijkstraat. Verschaeve was een Vlaams letterkundige die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk collaboreerde met de nazi’s. Tussen 1896 en 1911 gaf hij les in Tielt.

De voorbije maanden en jaren schrapten heel wat steden en gemeenten verwijzingen naar omstreden figuren waarvan historisch onderzoek ondertussen uitwees dat ze dweepten met de nazistische ideologie. Zo werd het Delwaidedok in Antwerpen omgedoopt tot het Bevrijdingsdok, terwijl het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands vorige week nog besliste om hun Cyriel Verschaevestraat een andere naam te geven. De stad Kortrijk deed dat in november 2019 ook al.

“We hebben geen Cyriel Verschaevestraat in Tielt, maar aan de gevel van het oude Sint-Jozefscollege hangt wel een gedenkplaat met zijn naam er op. Ooit werd hij vooral omwille van zijn letterkundige werk erkend, maar vandaag staat die man bekend om zijn openlijke collaboratie met het naziregime. Hij overtuigde veel jongeren om mee met de Duitsers te gaan vechten aan het Oostfront. Na de oorlog vluchtte hij naar Oostenrijk en hij werd in 1946 zelfs bij verstek ter dood veroordeeld. Anno 2020 is het niet meer passend dat we die man eren met een gedenkplaat, zeker aangezien er ook veel Tieltenaars naar de Duitse strafkampen gestuurd zijn. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers trouwens hun hoofdkwartier in het college, nota bene op de plek waar de plaat hangt.”

Of de plaat effectief verwijderd zal worden valt af te wachten. “De kwestie wordt woensdag besproken tijdens het schepencollege”, zegt cultuurschepen Grietje Goossens (Iedereen Tielt). “Persoonlijk heb ik in elk geval begrip voor het standpunt van sp.a, maar ik wil niet voor mijn beurt spreken.”