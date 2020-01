Sp.a wil fietssuggestiestroken in Hoogstraat Sam Vanacker

13 januari 2020

12u12 0 Tielt Simon Bekaert (sp.a) brak tijdens de voorbije gemeenteraad een lans voor fietssuggestiestroken in de Hoogstraat. Volgens het oppositieraadslid kan de aanleg van die stroken perfect gekoppeld worden aan de werken die momenteel aan de gang zijn in de straat.

“Aangezien een aannemer nu toch al bezig is met het herstellen van de straat na eerdere werken aan nutsvoorzieningen lijkt het me een kleine moeite om meteen ook fietssuggestiestroken te voorzien”, zegt Bekaert. “Veel meer dan een pot gele verf is er niet nodig. Bovendien is de straat breed genoeg en hoeven er nergens parkeerplaatsen te verdwijnen.” Volgens schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V) ligt dat in de praktijk echter moeilijk. “De aannemer heeft letterlijk de opdracht gekregen om het wegdek in de ‘oorspronkelijke staat’ te herstellen. Daar hoort het uitschilderen van fietssuggestiestroken dus eenvoudigweg niet bij.”

De Hoogstraat is nog tot en met 27 januari afgesloten voor het verkeer. Omrijden kan via de Markt naar de Sint-Janstraat en daarna via de Europalaan tot aan de Felix D’Hoopstraat. In februari zal Fluvius nog nieuwe led-verlichting installeren in de straat.