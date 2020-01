Sp.a wil dat stadsbestuur zich uitspreekt tegen Poolse LGBT-vrije zones Sam Vanacker

06 januari 2020

15u27 2 Tielt Sp.a wil dat de stad Tielt de groeiende discriminatie in Polen tegen homofielen, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen veroordeelt. Tielt heeft al langer goede contacten met Polen.

De Poolse conservatieve regering moedigde haar gemeenten en provincies de afgelopen maanden aan om ‘LGBT-vrije zones’ te creëren. Ondertussen hebben 87 lokale Poolse steden en gemeentes hun wetten aangepast en zichzelf ‘holebi- en trans-vrij’ verklaard. De kwestie heeft Polen verdeeld. Eerder werd de groeiende discriminatie al veroordeeld door Europa, terwijl verschillende Vlaamse steden en gemeenten - waaronder Gent, Brugge en Leuven - al een brief schreven naar de Poolse ambassadeur om de LGBT-vrije zones ongedaan te maken. De Tieltse sp.a wil dat het stadsbestuur van Tielt hetzelfde doet.

“Tielt heeft een historische link met Polen, is verbroederd met de stad Szamotuly (die stad ligt weliswaar niet in zo’n LGBT-vrije zone, nvdr) en heeft goede contacten met de Poolse ambassade”, zegt oppositieraadslid Simon Bekaert (sp.a). “We roepen het stadsbestuur op dit anti-LGBT discours en deze schending van de mensenrechten te verwerpen. Verder roepen we op die bezorgdheid ook over te maken aan de Poolse ambassadeur en aan onze zusterstad.”