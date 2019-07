Sp.a neemt onveilig kruispunt Galgenveldstraat-Kanegemstraat op de korrel Sam Vanacker

05 juli 2019

13u56 4 Tielt Birger De Coninck van oppositiepartij sp.a nam op de gemeenteraad donderdag de geplande heraanleg van het kruispunt van de Galgenveldstraat met de Kanegemstraat op de korrel. De eerste plannen voor de heraanleg van dat kruispunt dateren al van 2016, maar voorlopig is er weinig veranderd. De Coninck stelde voor er tegen de start van het nieuwe schooljaar nieuwe lijnen te schilderen, maar volgens mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) is dat praktisch moeilijk haalbaar.

Het gevaarlijke kruispunt in de industriezone Noord is al langer voorwerp van discussie. In 2016 stelde het toenmalige stadsbestuur een herinrichting voor met middengeleiders om zo het verkeer te vertragen en rustpunten voor fietsers te creëren bij het oversteken. Buurtbewoners zagen dat plan echter niet zitten en zamelden toen 223 handtekeningen in voor een alternatief voorstel waarbij de Kanegemstraat een voorrangsweg zou worden. Uiteindelijk kwam toenmalig schepen Veerle Vervaeke (Open Vld) met een nieuw compromisvoorstel met vrijliggende fietspaden en oversteekplaatsen op vijftig meter van het kruispunt. Die plannen werden echter nooit uitgevoerd.

Fietssuggestiestroken

Wel kreeg het kruispunt ondertussen een nieuwe asfaltlaag en werden er een half jaar geleden proefmarkeringen aangebracht. Die markeringen zijn ondertussen vervaagd. “Zes maanden later zijn er nog geen verdere acties ondernomen. Nochtans blijft het kruispunt van de Galgenveldstraat en de Kanegemstraat een belangrijk knelpunt voor fietsende scholieren tussen Kanegem en Tielt”, meent Birger De Coninck (sp.a). “In afwachting van een grondige herinrichting kunnen nu echter al fietspaden of minstens fietssuggestiestroken via wegmarkeringen aangelegd worden. Idealiter kan dat al tegen de start van het nieuwe schooljaar.”

Fietsbeleidsplan

Volgens mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) is dat praktisch moeilijk haalbaar. “Sinds 2016 zijn al verschillende studiebureau’s, infovergaderingen en ontwerpen de revue gepasseerd. Bij mijn weten is geen enkel ontwerp definitief goedgekeurd en per slot van rekening hebben we zelfs voor het aanbrengen van lijnen ook een ontwerp nodig. In volle verlofperiode de situatie in amper twee maanden rechttrekken, wordt dus moeilijk. Maar we delen je bezorgdheid over de verkeersveiligheid op dat kruispunt. Er moeten aanpassingen komen en we nemen het kruispunt dan ook op in ons fietsbeleidsplan.”