Sp.a breekt lans voor subsidie voor fijnstoffilters, CD&V en Groen geen voorstander Sam Vanacker

06 maart 2020

Oppositiepartij sp.a wil dat de stad Tielt in navolging van Veurne subsidies voorziet zodat mensen met open haarden en kachels een fijnstoffilter kunnen installeren op hun schouw. Volgens meerderheidspartij Groen is de Vlaamse regering echter nog niet overtuigd van de effectiviteit van die filters.

Raadslid Birger De Coninck (sp.a) verwees naar de ‘Green Deal’ die Vlaanderen in 2018 afsloot rond huishoudelijke houtverwarming. Ongeveer dertig procent van het fijn stof in de lucht zou namelijk afkomstig zijn van oude houtkachels en open haarden. Volgens sp.a kan die uitstoot fel verminderen door fijnstoffilters te gebruiken. Met dat laatste gingen zowel milieuschepen Joris Vande Vyvere (CD&V) als Groen-gemeenteraadslid An Vanden Bussche niet akkoord. “De effectiviteit van die filters is nog niet bewezen”, aldus Vanden Bussche (Groen). “De Vlaamse overheid heeft Veurne en gemeenten met gelijkaardige plannen zelfs even teruggefloten omdat ze er zelf nog niet uit zijn of die subsidies een goed idee zijn. Tegen eind maart zou er uitsluitsel moeten zijn. Bijkomend argument is dat de filters subsidiëren ook de overschakeling naar meer duurzame verwarmingsmiddelen met schonere verbranding, zoals pelletkachels, zouden kunnen vertragen.”