Sonnettententoonstelling in koetshuis Huis Mulle de Terschueren: “Hoe meer poëzie, hoe liever” Sam Vanacker

20 januari 2020

18u09 0 Tielt De poëzieweek komt eraan en dat zal Tielt geweten hebben. Nadat eerder al enkele gedichten van Walter Haesaert in het straatbeeld verschenen, pakt cultuurvereniging Curieus in samenwerking met dichteres Sylvie Marie straks ook nog eens uit met een sonnettententoonstelling in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren.

“Hoe meer poëzie, hoe liever”, zegt Guido Mehuys van Curieus. “De voorbije twee jaar werd tijdens de Week van de Poëzie telkens een gedichtenwandeling georganiseerd, maar aangezien dat initiatief geen vervolg krijgt, besloten we voortaan met Curieus gedichten in de kijker te zetten. We willen dit jaarlijks doen en starten met een van de oudste en meest klassieke dichtvormen.”

De voormalige cultuurschepen van Tielt nam contact op met Sylvie Marie, dichteres en leerkracht Woord aan de Tieltse academie. Ze werkte eerder ook al mee aan de gedichtenwandelingen. “We maakten een selectie van veertien sonnetten, gaande van klassieke gedichten van Claus en Herman De Coninck tot moderner werk van Komrij. Een sonnet bestaat telkens uit veertien regels en is aan een strak rijmschema onderworpen”, legt Sylvie uit. “Sommige dichters ervaren dat als een dwangbuis, maar tegelijk zorgt die strakke vorm ook voor schoonheid.”

Veertien ingekaderde gedichten zijn tussen 31 januari en 2 februari gratis te bewonderen in het koetshuis van Huis Mulle de Terschueren, telkens tussen 14 en 17 uur. De tentoonstelling krijgt ook twee optredens. Op zaterdag 1 februari is er om 20 uur een optreden met Meulebeeks woordkunstenaar Rino Feys, die onder het pseudoniem ‘Busmins’ een unieke West-Vlaamse vorm van slam poetry brengt. Op zondag 2 februari wordt de tentoonstelling om 16 uur speels afgesloten met een ‘sonnettenpingpong’ door het dichterskoppel Sylvie Marie en David Troch. De toegang is gratis, maar om praktische redenen is een plaatsje reserveren via curieus.tielt@proximus.be wel aangewezen.