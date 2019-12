Sociaal tewerkstellingsproject TROEV breidt uit: “Groeimarge in het Tieltse is enorm” Sam Vanacker

10 december 2019

12u42 0 Tielt De Tieltse vzw TROEV, een sociaal project dat mensen uit kansengroepen tewerkstelt, heeft voortaan een klusjesdienst en een schilderploeg in huis. Ook op vlak van tewerkstelling van asielzoekers boekt de ambitieuze vzw vooruitgang.

De Tieltse regionale ondersteuningsequipe voor werk, of TROEV, werkt sinds 2017 vanuit de gebouwen van voormalige drukkerij Lannoo en werd opgericht om de blinde vlek op vlak van sociale tewerkstelling in Tielt weg te werken. “We zijn met twee gestart in onze klusjesdienst en vandaag kunnen we trots melden dat we uitgegroeid zijn tot een team van twee begeleiders en vier medewerkers”, zegt coördinator Stefaan Degryse. “We bieden een brede waaier aan diensten, waaronder afbraak- en opruimwerken, vloerbetegeling, houtwerken, groenonderhoud en schilderwerken. We werken samen met het OCMW en richten ons niet op de particuliere markt, maar werken voor gemeentes of bedrijven die een sociaal doel nastreven. Het is dus niet de bedoeling dat we lokale aannemers beconcurreren, maar de reacties op ons werk zijn lovend. Steeds bieden we een traject van een tot twee jaar aan onze medewerkers aan, waarna die kunnen doorgroeien naar de gewone arbeidsmarkt.”

Vluchtelingen

Begin oktober is TROEV gestart met een nieuw project waarbij vluchtelingen uit het opvangcentrum in Wingene begeleid worden naar tewerkstelling. “Afhankelijk van de vraag van de asielzoekers stellen we een begeleidingsplan op en proberen we de drempel tot de arbeidsmarkt te verlagen”, legt jobcoach Veronique Willaert uit. “Na amper drie maanden zijn er 26 trajecten lopende en zijn acht mensen ook effectief aan de slag.”

Ambitie

“We boeken resultaten op verschillende vlakken en we zijn bijzonder ambitieus”, vertelt voorzitter Leen Maes. “De groeimarge is per slot van rekening enorm. Het arrondissement Tielt telt 1.300 werkzoekenden die de weg niet vinden naar de arbeidsmarkt, terwijl de krapte op de arbeidsmarkt immens groot is. Met TROEV kunnen we de afstand tussen de twee kleiner maken en er is nog veel potentieel. Onze klusjes- en schilderdienst staat open voor nieuwe opdrachten, terwijl we in februari voor werkgevers een infomoment plannen rond de tewerkstelling van anderstalige nieuwkomers.” Ondernemers, lokale overheden of instellingen met interesse kunnen terecht op www.troev.be.