Sociaal Huis, KVLV, Femma, Markant en TVDK geven aftrap van nieuwe borstkankercampagne Sam Vanacker

04 september 2019

11u00 6 Tielt Het Sociaal Huis, KVLV, Femma Fatale, Markant en het Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker slaan de handen in elkaar voor een nieuwe borstkankercampagne. Zwaartepunt van de campagne wordt een borstkankerwandeling met seksuologe Kaat Bollen op 13 oktober.

“Tien jaar geleden heeft Tielt de tentoonstelling ‘Laat naar je borsten kijken’ verwelkomd. Die verjaardag, gekoppeld aan het feit dat het aantal Tieltse vrouwen dat hun borsten preventief laat onderzoeken tien procent onder het regionale gemiddelde liggen, is meer dan reden genoeg om weer actie te ondernemen”, zegt schepen van Gezondheidsbeleid Pascale Baert (Iedereen Tielt). “35,5 procent van de Tieltse vrouwen tussen 50 en 69 jaar, voor wie dus vroege opsporing van borstkanker een verschil van leven en dood kan maken, liet zich nog niet onderzoeken. Dat kan en moet beter.”

Bh’s in het straatbeeld

“Daarom organiseren we op 13 oktober samen met de vrouwenverenigingen KVLV Tielt, Aarsele en Schuiferskapelle, Femma Fatale, Markant en het TVDK een korte vrouwvriendelijke proevertjeswandeling tussen Dienstencentrum ’t Vijverhof en het Sint-Andriesziekenhuis. Starten kan tussen 9.30 en 10.30 uur in ’t Vijverhof, met een korte infosessie van seksuologe Kaat Bollen. Onderweg zijn er twee tussenstops met een hapje en een drankje. Afsluiten doen we in het Sint-Andriesziekenhuis, waar we een blik achter de schermen krijgen op de dienst mammografie”, legt Baert uit. “Al sinds begin mei worden op verschillende locaties in Groot-Tielt oude bh’s ingezameld. Daarmee werd het ‘borstbewustzijn’ dus al even in de kijker gezet. Ondertussen werden honderden bh’s ingezameld en we gaan ervoor zorgen dat die in het straatbeeld aanwezig zijn op 13 oktober.”

‘Think Pink’-peloton op Guidon Titan

Op dezelfde dag is er in de namiddag de jaarlijkse Guidon Titan-retrokoers. Ook die koers steekt een tandje bij tegen kanker. “We pakken uit met een Think Pink-peloton”, verklapt Lode Bogaert van de Carlito. “We hadden eerder al een podium voor de dames, maar dit keer gaan we alle dames oproepen om zich in het roze uit te dossen. Die groep laten we dan een rondje of twee in de kijker rijden om het thema nog eens onder de aandacht te brengen.”

Ook huisartsen doen mee

Verder worden ook alle Tieltse huisartsen bij het verhaal betrokken. Naast de algemene uitnodigingsbrief van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker van de overheid engageren de huisartsen zich om iedereen die zich de afgelopen vier jaar niet liet onderzoeken een extra uitnodiging te sturen. Tot slot wordt op 1 oktober ook een infosessie over borstkanker georganiseerd met radioloog Vally De Wilde en gynaecologe Griet Hoste van het Sint-Andriesziekenhuis. De sessie start om 19.30 uur in het CM-kantoor in de Oude Stationsstraat.

Zowel de wandeling als de lezing zijn gratis, maar om praktische redenen moet worden ingeschreven. Voor de wandeling kan dat via sociaalhuis@ocmwtielt.be, voor de lezing op 051/26.53.00. Elke deelnemer aan de wandeling krijgt een goodiebag en maakt kans op een lingeriebon.