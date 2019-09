Slechts 394 Tieltenaars deden mee aan digitaal participatietraject Kiesmee.be Sam Vanacker

26 september 2019

10u23 0 Tielt Welgeteld 394 inwoners van (groot-)Tielt hebben meegedaan aan de digitale burgerbevraging Kiesmee.be. Dat is amper 2,3 procent van alle Tieltenaars boven de zestien jaar. “We hadden op wat meer respons gehoopt, maar qua aantal respondenten is dit eigenlijk vergelijkbaar met gelijkaardige participatietrajecten.”

Via de digitale enquête wou het stadsbestuur in kaart brengen waar de prioriteiten voor de nieuwe legislatuur volgens de Tieltenaars moesten liggen. “Vooral bij de -25-jarigen hadden we op wat meer respons gehoopt, maar in feite is 2,3 procent een gemiddelde score bij dergelijke participatietrajecten. Hoe dan ook zijn we er in geslaagd om meer mensen te bereiken dan wanneer we bijvoorbeeld een gespreksavond hadden georganiseerd”, zegt schepen van communicatie Pascale Baert (Iedereen Tielt).

Concreet konden inwoners via Kiesmee.be zelf kiezen hoeveel budget ze toewezen aan welk beleidsdomein. Het meest populaire beleidsdomein blijkt ‘Mobiliteit, Fietsbeleid en Openbare werken’. Volgens de burger zou er 38 procent van het stadsbudget naar dat domein mogen gaan. Op de tweede plaats qua budget staat Veiligheid, gevolgd door Landbouw, Milieu en Natuur.

“Dat resultaat bevestigt ons buikgevoel. We zullen er rekening mee houden bij de opmaak van de meerjarenplanning. Via de enquête konden de mensen trouwens ook vrije suggesties maken en daar zitten ook enkele waardevolle ideeën bij die het onderzoeken waard zijn.”