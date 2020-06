Slechts 100 mensen toegelaten in kerk, maar toch mooi afscheid van oud-wielrenner Roger Decock: “Met rugnummer 93 start nu je tijdrit naar de overkant” Sam Vanacker

08 juni 2020

14u46 8 Tielt Een bomvolle Sint-Pieterskerk zat er spijtig genoeg niet in voor de uitvaart van oud-wielrenner Roger Decock (93). Welgeteld honderd stoelen stonden anderhalve meter uit elkaar in de middenbeuk en aan de ingang stonden busjes met handgel. Ondanks die beperkingen kreeg Roger toch een mooie uitvaartplechtigheid.

In coronatijden een uitvaart regelen van een man die zo geliefd was als Roger Decock is niet evident. De familie moest keuzes maken. Normaal zouden verschillende delegaties aanwezig geweest zijn - van de wielermusea, de flandriens en de vereniging van de oud-renners - maar door de coronamaatregelen bleef het telkens bij één vertegenwoordiger. Een offerande en een klassieke begroeting zaten er niet in en rouwprentjes uitdelen in de kerk mocht ook niet. Wel stapte de familie na de dienst te voet door de Krommewalstraat richting begraafplaats.

Palmares

Onder andere Patrick Lefevere, Noël Demeulenaere, Willy Vanneste, Ferdi Van Den Houte en de burgemeester van Tielt, Luc Vannieuwenhuyze (CD&V), luisterden mee toen deken Filiep Callens het palmares van Roger Decock opsomde. “Op 6 april 1952 won Roger de Ronde. Ook Parijs-Nice, de Scheldeprijs en Koolskamp Koers schreef hij op zijn naam. De grootste overwinning op menselijk vlak behaalde hij in de Tour van 1951, toen hij alle persoonlijke ambities opzij zette om geletruidrager Wim Van Est te helpen. Roger was een warme, hulpvaardige en joviale man en bovendien een goed verteller.”

Verjaardagskaartjes

“Pepe had een archief in zijn hoofd. Elke ontsnapping, het weer op de dag van de wedstrijd en zelfs wat er in de prijzenpot zat. Alles had hij onthouden. Als je naar hem luisterde, was het alsof je zelf mee in het peloton zat”, vertelde kleindochter Annick. “Maar pepe was ook een harde man, met een ijzeren discipline en een eigen wil. Elke dag at hij een rauwe ajuin en trouw deed hij thuis zijn oefeningen. Tot een maand geleden zorgde hij nog zelf voor zijn tuin en voor zijn geliefde vinken. ‘Cockske’ ging ook op zijn 92ste zelf met de Volvo nog naar het containerpark. Pepe keek uit naar zijn 93ste verjaardag op 20 april. Trots toonde hij ons toen de kaartjes die hij had gekregen. En achter elke naam op de kaartjes zat wel een verhaal.”

Doe veel groetjes aan bobonne. Voor ons blijf je altijd pepe Decock. Cockske de coureur Kleindochter Annick Coene

“De kalender in de keuken van pepe is blijven staan op zaterdag 16 mei”, sprak kleindochter Annick. “Die dag wou je niet mee met de ziekenwagen en sindsdien zijn we samen met familie, vrienden en buren bij je thuis gebleven. Je lichaam was op, maar je sporthart bleef verder kloppen. Met rugnummer 93 start nu je tijdrit van hier naar de overkant. Doe veel groetjes aan bobonne. Voor ons blijf je altijd pepe Decock. Cockske de coureur.”

Hoogtepunten

Ook kleindochter Véronique nam het woord tijdens de dienst. “Toen ik met het idee kwam om jouw heroïsche wielerverhalen in een boek te bundelen, vond je dat iets voor later. Voor wanneer je er niet meer zou zijn. Wat prijs ik mij gelukkig dat ik jou toen geen gelijk gaf. Tien mooie jaren hebben we samen kunnen genieten van het boek en de talrijke evenementen die op ons pad kwamen.”

De geboorte van kleine Viktor en zijn doop waren ons laatste hoogtepunt samen. Herinneringen die op mijn netvlies staan gebrand, nu en voor altijd Kleindochter Veronique Coene

“We waren samen te gast in ‘De Zevende Dag’, we trokken samen met het vliegtuig naar de Col de l’Aubisque voor het programma ‘God in Frankrijk’ en we beleefden een hoogdag dankzij het eerbetoon van de stad Tielt en de Ronde van Vlaanderen in 2016 met jou als ‘Held van de Ronde’ en nog zoveel meer. De geboorte van kleine Viktor, die ook jouw naam draagt als mijn kleine eerbetoon aan jou, en zijn doop waren ons laatste hoogtepunt samen. Herinneringen die op mijn netvlies staan gebrand, nu en voor altijd. Dank je wel voor wie je voor mij en voor iedereen was.”

Dirigent Rik Stevens en organist Tom Hoornaert, die voor de Tieltse theaterwandeling ‘Tielt Vanessentens’ een nummer schreven over de winst van Roger in de Ronde van ‘52, brachten op het einde van de dienst het nummer live in een aangepaste versie. Naar aanleiding van het heengaan van Roger voegde Rik Stevens een extra refrein toe:

“Roger heeft ons verlaten, zijn laatste koers gereën.

Hij is weer bij zijn maten, van zoveel jaren geleen.

Ze zullen veel vertellen over den tijd van toen.

Roger blijft in ons herte, een schone mens en kampioen.”