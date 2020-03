Slagerij Delbaere heropent vrijdag met nog ruimer aanbod Sam Vanacker

12 maart 2020

17u11 5 Tielt Na twee weken van aanpassingswerken heropent slagerij Delbaere op vrijdag 13 maart de deuren. De look van de slagerij werd opgefrist, terwijl ook het assortiment werd uitgebreid. Klanten vinden er voortaan ook brood, zuivelproducten en groenten en fruit.

De familie Delbaere is een slagersfamilie pur sang en met Joran (23) en Jarne (19) staat de derde generatie al klaar om het roer over te nemen van Geert en zijn vrouw Severine. “We hebben ondertussen meer dan vijftig jaar ervaring in het vak en daar zijn we best trots op”, zegt Joran. “Na vijftien jaar in onze winkel op de Meulebeeksesteenweg vonden we dat het tijd was voor een nieuwe look. Enerzijds willen we ons vakmanschap nog wat sterker in de kijker zetten, anderzijds willen we nog beter kunnen inspelen op de wensen van de consument.”

De slagerij beschikt voortaan over een nieuwe zelfbedieningshoek, terwijl er behalve vlees en charcuterie ook andere producten worden aangeboden. Je vind er voortaan ook brood, groenten en fruit, zuivel, een assortiment dagschotels en bereide gerechten, harde en zachte kazen en gedroogd vlees. Ter gelegenheid van de heropening van de zaak wordt in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 maart een hapje, een drankje en een attentie voor elke klant aangeboden.