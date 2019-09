Slagerij Claude & Isabelle zit in compleet nieuw jasje SVR

20 september 2019

16u24 10 Tielt Zaterdag gaat slagerij Claude & Isabelle in de Jules Van Ooststraat in Aarsele terug open na vijf weken verbouwingswerken. De zaak van Claude Vergote en Isabelle Taveirne zit in een compleet nieuw jasje.

“Alles is vernieuwd”, zegt Isabelle. “Meest in het oog springend zijn de nieuwe toonbank en het venster richting het atelier. Doordat de toonbank een pak groter is dan vroeger, kunnen we voortaan ons assortiment veel beter in de kijker zetten. De klanten kunnen tijdens ons heropeningsweekend trouwens rekenen op een extraatje.”

Claude en Isabelle runnen de slagerij ondertussen al bijna 17 jaar. De laatste keer dat de zaak in Aarsele vernieuwd werd was vijftien jaar geleden. Sinds 2012 heeft het koppel met ‘La Vache’ in Meulebeke ook een tweede zaak. Die slagerij werd vorig jaar ook al in een nieuw jasje gestopt.