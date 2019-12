Slachthuis Tielt veroordeeld tot maximumboete van 16.000 euro voor dierenmishandeling, undercoverbeelden gelden echter niet als bewijs

Christophe Maertens

19 december 2019

12u17 65 Tielt De rechter in Ieper heeft donderdag de zaakvoerder van het Exportslachthuis in Tielt en het bedrijf zelf elk tot een maximale boete van 16.000 euro, waarvan de helft met uitstel, veroordeeld. Het slachthuis werd niet veroordeeld op basis van de videobeelden die door een dierenrechtenactivist werden gemaakt. De rechter schrapte die als bewijsmateriaal, onder andere omdat die activist de privacy schond. “Gemengde gevoelens overheersen”, erkent GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

In de rechtbank van Ieper stonden zaakvoerder T.D. (32) en zijn bedrijf Exportslachthuis Tielt terecht omdat mensen het er niet nauw namen met het dierenwelzijn. De feiten kwamen in maart 2017 aan het licht na een undercoveroperatie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Met videobeelden kon de organisatie aantonen dat varkens het er hard te verduren kregen. Dieren werden geslagen en geschopt en aan een ketting rond de poten uit een vrachtwagen gesleept. De beelden riepen massaal verontwaardiging op. Er werd een petitie opgestart voor de sluiting van het slachthuis. “Het dossier begon inderdaad nadat we de undercoverbeelden te zien kregen”, zei het openbaar ministerie op de rechtbank van Ieper. “Naar aanleiding daarvan hebben we Volksgezondheid verwittigd. Dat stuurde onmiddellijk een inspecteur naar het slachthuis. Ook die stelde inbreuken vast.” Naast inbreuken tegen dierenwelzijn was er sprake van overtredingen tegen de hygiëne (salmonella) en volksgezondheid.

Privacy

De rechter veroordeelde donderdag zowel de zaakvoerder als het bedrijf zelf tot een boete van zestienduizend euro, deels met uitstel, de maximumstraf voor dierenmishandeling. De rechter haalde echter wel de camerabeelden uit het dossier. Volgens de rechtbank schond de maker daarmee de privacy. De werknemer van het bedrijf had als stalmeester de taak dieren uit hun lijden te verlossen als dat nodig was, “maar in plaats daarvan bleef hij filmen. Die man moest ingegrepen hebben”, vond de rechter. Ook het feit dat de beelden waren gemonteerd, was voor de rechter een stap te ver. Hij oordeelde dat het videomateriaal niet als bewijs kon dienen. Het proces-verbaal van de inspecteurs van dierenwelzijn was echter wel bruikbaar als bewijs. Op basis daarvan ging de rechter over tot een veroordeling.

Het zit toch wel behoorlijk scheef als de privacy van dierenbeulen belangrijker geacht wordt dan de verschrikkingen die weerloze dieren ondergaan GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch

Strafmaat verhogen

“De zaakvoerder en het slachthuis werden veroordeeld voor zware tekortkomingen en ernstige fouten”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “De boetes lijken licht, maar zijn wettelijk gezien de maximale boetes. Daarom dringen we er bij minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op aan dringend maatregelen te nemen om de strafmaat te verhogen. Ook belangrijk is dat onze burgerlijke partijstelling wordt erkend. De rechtbank zegt dus dat wij de belangen van weerloze dieren mogen behartigen in de rechtbank. Uiteraard ben ik wel ontgoocheld dat de man die de wreedheden heeft vastgelegd met vele zonden van Job wordt beladen. Het zit toch wel behoorlijk scheef als de privacy van dierenbeulen belangrijker geacht wordt dan de verschrikkingen die weerloze dieren ondergaan.”

Consument en publiek

“Het is spijtig dat de beelden werden geweerd”, vindt ook Els van Campenhout van Animal Rights. “Het maken van undercoverbeelden is de enige manier om de consument en het publiek te laten zien hoe het er echt aan toe gaat in een slachthuis. Hier wordt een beetje geschoten op de boodschapper, wat wel jammer is.”

Meester Anthony Godfroid, advocaat van GAIA, is tevreden met de uitspraak. “Zowel het slachthuis als de zaakvoerder zijn veroordeeld tot de maximumstraf. De realiteit is dat het zonder die beelden nooit tot een veroordeling was gekomen. Deze zaak moet een signaal zijn voor de Vlaamse inspectie Dierenwelzijn om slachthuizen grondiger en regelmatiger te controleren.”