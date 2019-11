Slachthuis Tielt riskeert niet langer sluiting na undercoverbeelden Animal Rights: “Er zijn fouten gebeurd, maar we namen maatregelen” Christophe Maertens

25 november 2019

09u20 48 Tielt Op de rechtbank van Ieper stonden maandag Exportslachthuis Tielt en de zaakvoerder terecht voor inbreuken op dierenwelzijn. Deze werden door Animal Rights aan het licht gebracht. Een activist kon filmen hoe varkens worden geschopt en geslagen. “De feiten zijn zeer ernstig. We vragen om een serieuze financiële bestraffing”, zegt het openbaar ministerie. Het slachthuis riskeert niet meer gesloten te worden, omdat er intussen maatregelen werden genomen.

Net voor de ingang van de rechtbank in Ieper vatten maandagochtend tientallen dierenactivisten post met vlaggen en spandoeken. De actievoerders wilden het proces tegen het Exportslachthuis uit Tielt onder de aandacht brengen. Het bedrijf stond samen met zaakvoerder Thomas D. terecht voor dierenmishandeling. De feiten kwamen in maart 2017 aan het licht na een undercoveroperatie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights. Een activist kon filmen hoe de varkens er werden geschopt en geslagen. Op de beelden is ook te zien hoe een dier aan een ketting vooruit wordt gesleept. De beelden riepen verontwaardiging op. Er werd een petitie opgestart voor de sluiting van het slachthuis.

Inbreuken vastgesteld

“Naar aanleiding van de beelden hebben we de FOD Volksgezondheid verwittigd”, zegt het openbaar ministerie op de rechtbank van Ieper. “Volksgezondheid stuurde een inspecteur naar het slachthuis. Ook die stelde inbreuken vast die werden opgenomen in de dagvaarding. De beelden van Animal Rights zijn waarheidsgetrouw. Het gaat om zeer ernstige feiten en we vragen een serieuze financiële bestraffing.” De advocaten van het bedrijf gaan voor de vrijspraak. De verdediging heeft vragen bij de manier waarop de beelden werden gemaakt. De man die filmde, was in dienst als stalmeester, wat wil zeggen dat hij de mensen onder hem moest controleren. “Als die man iets zag wat niet koosjer was, dan moest hij hebben ingegrepen. Maar hij bleef filmen”, aldus meester Walter Damen. “De beelden zelf zijn gemanipuleerd. Een aantal stukken beeld en geluid komen niet overeen.” Volgens de raadsman heeft het bedrijf het dierenwelzijn altijd hoog in het vaandel gedragen. “Er zijn inderdaad inbreuken gepleegd, maar op de beelden is slechts één werknemer van het bedrijf te zien.”

Veel klanten verloren

“Ik heb dierenwelzijn altijd belangrijk gevonden”, zegt de zaakvoerder. “Op de beelden zijn zaken te zien die niet door de beugel kunnen, en daarvoor bied ik mijn excuses aan. We zijn trouwens door de zaak al veel klanten verloren. Maar we hebben maatregelen genomen.” Er werden extra mensen aanvaard om een oogje in het zeil te houden op de werkvloer en staan er nu 8 in plaats van 4 camera’s. Daarom vraagt de openbare aanklager geen sluiting van het bedrijf.

Dieren als producten

Op de rechtbank stelden zich drie dierenorganisaties burgerlijke partij: Animal Rights, De Blauwe Wereldketen en GAIA. “We zijn precies opgericht om op te komen voor de rechten van de dieren”, zegt Michel Vandenbosch van GAIA. “Als leden van een dierenrechtenorganisatie iets zien dat niet kan, moeten ze dat melden, anders komen wantoestanden nooit aan het licht.”

“Het waren gewoon vaste praktijken in dat slachthuis, de dieren werden beschouwd als producten”, voegde meester Anthony Godfroid daar aan toe. De rechter probeert tegen 19 december een vonnis te vellen in de zaak.