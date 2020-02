Sint-Jozefsinstituut in Tielt wint antipestprijs Sam Vanacker

14 februari 2020

11u31 0 Tielt Het Sint-Jozefsinstituut is in de prijzen gevallen dankzij hun goed uitgewerkt antipestbeleid. Vrijdag start de Vlaamse Week Tegen Pesten en bij het aftrapmoment in Leuven was de Tieltse school een van de tien Vlaamse scholen die een medaille en een geldprijs in ontvangst mocht nemen.

Tumult vzw, de drijvende kracht achter het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, beloonde al voor de twintigste keer tien scholen voor hun antipestbeleid. De hoofdprijs, goed voor 2.500 euro, ging naar het Sint-Claracollege uit Arendonk, maar ook het Sint-Jozefsinstituut viel in de prijzen. Net als acht andere scholen wint het een zilveren ‘Pesten, dat kan niet’-prijs, goed voor een cheque van 500 euro.

De jury was lovend over de vele inspanningen die het Sint-Jozefsinstituut levert om pesten tegen te gaan. Zo worden goed opgeleide vertrouwensleerlingen ingeschakeld, wordt er met peters en meters gewerkt en is er zelfs een digitale meldknop om gevallen van pesten te melden. Verder is er ook aandacht voor cyberpesten en maakt de school gebruik van zelfgemaakte affiches. Nog opvallend volgens de jury is dat er samen met de leerlingen voor smartphoneluwe pauzes gekozen werd op school.