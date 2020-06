Sint-Andriesziekenhuis trakteert fietsende medewerkers op meet and greet met Yves Lampaert en Stijn Steels Sam Vanacker

03 juni 2020

11u40 0 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis wil naar aanleiding van de Week van de Fiets zoveel mogelijk medewerkers motiveren om met de fiets naar het werk te komen en schakelt daarvoor niemand minder dan wielrenners Yves Lampaert en Stijn Steels in. De twee renners kwamen woensdagvoormiddag langs om de fietsende medewerkers te feliciteren.

Yves Lampaert, wiens zus Saghine in het ziekenhuis werkt als spoedverpleegkundige, kwam vorig jaar ook al eens langs om de medewerkers te stimuleren om naar het werk te blijven fietsen. Dit keer kreeg hij het gezelschap van Stijn Steels. “Alle medewerkers die deze week met de fiets naar het werk komen krijgen een goodiebag met tal van gezonde gadgets en ook de directieleden komen deze week met de fiets naar het werk”, zegt Lieven Rijckaert van het Sint-Andriesziekenhuis. “Dat we wielrenners Yves Lampaert en Stijn Steels hier op Wereldfietsdag mogen verwelkomen is de kers op de taart.”

De actie miste z’n effect niet, want woensdag kwamen ongeveer honderd medewerkers met de fiets naar het werk. Al was er nog een smakelijk extraatje voorzien. “Stijn Steels en Yves Lampaert zijn allebei leden van de trainingsgroep De Melkerie”, gaat Rijckaert verder. “Omdat het vast stekje van die vriendengroep het Tieltse wielercafé Carlito is hebben we aan Lode Bogaert gevraagd om vandaag onze medewerkers te verwennen met de bekende spaghetti van de Carlito. Lode en zijn vrouw zijn op dat voorstel in gegaan en over de middag kunnen alle medewerkers genieten van Carlito-spaghetti in het personeelsrestaurant.”

Eerste fietsstraat van Tielt

Het Sint-Andriesziekenhuis zet al langer in op een doorgedreven fietsbeleid. Sinds vorig jaar zijn er oplaadpunten in de fietsenstalling, de fietsende medewerkers kunnen douchen en er is een nieuwe overdekte fietsenstalling aan de ingang. Vanaf vandaag wordt bovendien de personeelsparking tussen de Bruggestraat en de Krommewalstraat gemarkeerd als fietsstraat. Daarmee wordt de parking van het ziekenhuis de eerste fietsstraat van Tielt.