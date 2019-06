Sint-Andriesziekenhuis schakelt Yves Lampaert in om gebruik fiets te promoten bij personeel Sam Vanacker

12 juni 2019

10u30 0 Tielt Tussen 11 en 14 juni organiseert het Sint-Andriesziekenhuis de Week van de fiets. Het doel is zoveel mogelijk medewerkers te motiveren om met de fiets naar het werk te komen. Belgisch wielrenner Yves Lampaert deelde dinsdagochtend een goodiebag uit aan medewerkers die met de fiets kwamen.

“Het Sint-Andriesziekenhuis zet volop in op een personeelsbeleid dat de gezondheid van onze medewerkers centraal stelt. Een van de pijlers is een sterk uitgebouwd fietsbeleid”, zegt verpleegkundig directeur Matthijs Samyn. “Dat omvat onder meer de mogelijkheid voor medewerkers om een gratis Sint-Andriesfiets voor woon-werkverkeer te gebruiken of om een nieuwe fiets met een mooie korting aan te kopen. Dat fietsbeleid is ondertussen drie jaar in voege en om dat in de verf te zetten organiseren we nu voor het eerst de Week van de Fiets georganiseerd. Medewerkers die deze week tussen 6.30 en 9.00 uur met de fiets naar het werk komen, krijgen een goodiebag met gezonde gadgets.”

Broer en zus Lampaert

Als kers op de taart kwam wielrenner Yves Lampaert, wiens zus Saghine Lampaert in het ziekenhuis werkt als spoedverpleegkundige, langs om de medewerkers te feliciteren en te stimuleren om naar het werk te blijven fietsen. “Wie beter dan een Belgisch kampioen wielrennen weet hoe gezond fietsen wel niet is? Wie dagelijks fietst, zou zelfs 2,5 jaar langer leven”, gaat Samyn verder. “Fietsende werknemers zijn gemiddeld een dag per jaar minder ziek, voelen zich beter in hun vel en zijn productiever. Maar fietsen helpt ook tegen overgewicht, het bespaart filetijd en stress. En last but not least, het is beter voor het milieu. Redenen genoeg dus om meer te fietsen.”

Site fietsvriendelijker

Recent werd de campus van het ziekenhuis fietsvriendelijker gemaakt op initiatief van stafmedewerker beleidsinformatie en fervent fietser Lieven Rijckaert. “Enkele maanden geleden heb ik contact genomen met de Fietsersbond. Ik fiets zelf graag en vaak, kom met de fiets naar het werk en zag dat de site van ons ziekenhuis nog wel wat verbeterpunten had. In overleg met de Fietsersbond en naar aanleiding van de Week van de fiets hebben we enkele ingrepen gedaan om het terrein rond het ziekenhuis fietsvriendelijker te maken. De slagbomen zijn ingekort, obstakels werden weggenomen, er zijn wegmarkeringen voor fietsers aangebracht op de parking en binnenkort komt er ook een overdekte fietsenstalling aan hoofdingang voor bezoekers die met de fiets naar het ziekenhuis komen.”