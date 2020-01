Sint-Andriesziekenhuis op halve kracht door computerproblemen Sam Vanacker

23 januari 2020

15u57 0 Tielt Het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis draait sinds deze morgen op halve kracht door ernstige computerproblemen. Mailen lukt niet meer en de administratieve dienst ligt zo goed als plat, maar het zou niet om een cyberaanval gaan.

Het ziekenhuis benadrukt dat de patiëntveiligheid niet in het gedrang komt en dat de operaties gewoon kunnen blijven plaatsvinden. “Ten gevolge van het falen van een cruciaal netwerkcomponent ondervinden we hinder op ICT-vlak. Alle basis- en geplande zorg kan weliswaar doorgaan en de patiëntendossiers zijn raadpleegbaar, maar we kampen wel met ernstige vertragingen bij bepaalde onderzoeken en procedures”, zegt communicatiemedewerker Valérie-An Desmet. “Onze ICT-afdeling is samen met de externe leverancier op zoek naar de oorzaak van het probleem, maar tot op heden is daar nog geen duidelijkheid over. Wel zeker is dat het volgens deze leverancier niet om een cyberaanval gaat. Alle middelen en mensen worden ingezet om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.”