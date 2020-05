Sint-Andriesziekenhuis lanceert jobcampagne met medewerkers als topsporters Sam Vanacker

18 mei 2020

16u45 0 Tielt Om de zoektocht naar extra personeel kracht bij te zetten, lanceert het Sint-Andriesziekenhuis een nieuwe campagne onder de noemer #topzorgers.

De timing van de campagne is bewust. “Elke medewerker geeft al wekenlang het beste van zichzelf. Dat zetten we ook in de verf met deze campagne. Onze belangrijkste troeven zijn onze medewerkers”, zegt Elke Vannerom, directeur HRM en Organisatie. “Omdat we als snelgroeiend ziekenhuis niet alleen voortdurend op zoek zijn naar extra verpleegkundigen, maar ook naar schoonmaakpersoneel, IT-medewerkers en administratieve krachten, zochten we naar een gemeenschappelijke factor die uiteenlopende profielen kan aanspreken. Zo kwamen we bij de topsport terecht. Topsporters zijn doorzetters en gepassioneerd door hun vak, net zoals al onze medewerkers. Via interne workshops en een medewerkersbevraging hebben we ook de medewerkers zelf nauw betrokken bij de ontwikkeling van de campagne. Het resultaat daarvan is te vinden op onze nieuwe jobwebsite.”