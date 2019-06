Sint-Andriesziekenhuis haalt hoofdhuidkoeler in huis Sam Vanacker

24 juni 2019

16u45 0 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis investeerde met de steun van het TVDK (Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker) in een Paxman Cooling Cap. Dat is een toestel dat zorgt voor hoofdhuidkoeling en daarmee haarverlies bij chemopatiënten helpt voorkomen.

Sinds kort kunnen patiënten op het dagziekenhuis inwendige ziekten gebruik maken van het opmerkelijke toestel. “Het is bewezen dat het gebruik van hoofdhuidkoeling of ‘cold caps’ een effectieve manier is om chemotherapie-geïnduceerd haarverlies te bestrijden”, zegt dokter Gretel Descheemaeker. “Regelmatige behandeling kan resulteren in een gedeeltelijk tot zelfs volledig behoud van het haar. Voor patiënten geeft dit de kans om toch enige controle over hun ziekte te houden en het moedigt een positieve ingesteldheid ten opzichte van de behandeling aan.”

Financiële steun voor oncologische projecten

De Paxman Cooling Cap werd aangekocht met de steun van vzw Tielts Vormings- en Documentatiecentrum tegen Kanker (TVDK). De vzw behartigt in de regio Tielt initiatieven rond de zorg, begeleiding en inspraak van kankerpatiënten. Naast de praktische ondersteuning van kankerpatiënten en financiële steun voor oncologische projecten als deze, organiseert het TVDK infoavonden en maandelijkse ontspanningsactiviteiten voor lotgenoten. Iedereen die de diagnose van kanker kreeg, kan gratis lid worden.

Meer over TVDK

gezondheid

ziekten

kanker