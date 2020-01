Sint-Andriesziekenhuis gaat voortaan elk jaar deeltje van winst uitkeren aan medewerkers Sam Vanacker

17u23 2 Tielt Op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor artsen en medewerkers van het Sint-Andriesziekenhuis, waar telkens een aantal personeelsleden in de bloemetjes gezet worden, had de algemeen directeur opmerkelijk nieuws voor het personeel. Vanaf dit jaar zal het ziekenhuis een stukje van zijn winst delen met de medewerkers.

Daarmee heeft het Sint-Andriesziekenhuis een primeur te pakken in de Vlaamse ziekenhuiswereld. “Na een toch wel ingrijpende besparingsoefening in 2013, waarbij heel wat inspanningen werden gevraagd van de medewerkers, zijn we eindelijk uit de moeilijke jaren”, zegt algemeen directeur Peter Lauwyck. “We blijven voorzichtig, maar het engagement dat we van onze medewerkers gevraagd hebben, willen we nu belonen. Eind 2019 hebben we een ondernemings-cao afgesloten waarbij de werknemers jaarlijks een stukje van de winst zullen krijgen via ecocheques. Die bonus is voor iedereen, weliswaar op voorwaarde dat onze winst voldoende hoog is. Door alle medewerkers rechtstreeks te laten meegenieten van het succes van ons ziekenhuis zijn we een pionier in de ziekenhuiswereld.”

Na de speech werden naar aloude traditie de medewerkers met 25 jaar dienst gehuldigd. Mieke Bommerez, Petra Bollaert, Katleen Deroo, Malinka Mollet, Geertrui Lambrecht en Kathleen Pozzolo werden bedankt voor hun jarenlange inzet.