Sint-Andriesziekenhuis draagt zorg voor 16 coronapatiënten

25 maart 2020

11u01

Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt draagt momenteel zorg voor zestien patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Eén van hen ligt op de afdeling intensieve zorgen met ernstige ademhalingsproblemen.

Het totale aantal patiënten is een verdrievoudiging in vergelijking met dit weekend maar is nog perfect beheersbaar. Het ziekenhuis zorgt intern nog altijd voor de eerste opvang. Er is wel een huisartsenwachtpost in de Krommewalstraat. Ook in CC De Feniks in Wingene is een extra triagepost. Uit voorzorg wordt ook één verdieping van het vroegere internaat in het Sint-Jozefinstituut als extra opvangmogelijkheid ingericht.