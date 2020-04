Sint-Andriesziekenhuis deelt expertise op vlak van corona met rusthuizen Sam Vanacker

08 april 2020

17u12 0 Tielt Om de rusthuizen bij te staan in hun strijd tegen het coronavirus deelt het Sint-Andriesziekenhuis voortaan haar expertise rond ziekenhuishygiëne met de rusthuizen in Tielt en buurgemeenten.

“Rusthuizen beschikken niet over hygiënespecialisten in hun team”, zegt ziekenhuishygiënist en klinisch bioloog Frederik Van Hoecke. “Daarom leek het ons nuttig om hen de nodige info te geven. Zo is bijvoorbeeld niet alleen het correct aantrekken en dragen van beschermend materiaal belangrijk, ook het uittrekken is een gevaarlijk moment voor besmetting. We hebben een filmpje opgenomen waarin iemand zich volledig aankleedt met alle persoonlijke beschermingsmiddelen: handschoenen, schort, spatbril en masker. Je ziet in welke volgorde je alles moet uitdoen en hoe je dat doet zonder jezelf te besmetten. We denken dat het levensbelangrijk is om dat correct aan te leren en ook een aantal keer te oefenen.”

Preventie

De directie van het ziekenhuis nam ondertussen contact met de rusthuizen waar het ziekenhuis een samenwerkingsverband mee heeft. Het gaat om de GVO-groep (Wingene), Curando (Ruiselede), en de rusthuizen in Tielt, Pittem en Ingelmunster. Zo deed Van Hoecke skypeconferenties met enkele bestuurders van de GVO-groep en bezorgde hij filmpjes rond correcte ziekenhuishygiëne. In Pittem ging hij persoonlijk langs om de directie en het verplegend personeel toe te spreken en hen ook enkele filmpjes te laten zien. “Naast infectiepreventie worden ook vragen beantwoord over de epidemiologie, het virus en de ziekte op zich of wordt advies gegeven over de mogelijke opstart van een aparte leefgroep voor coronapatiënten. De nood aan informatie en ondersteuning is bijzonder hoog. Met het Sint-Andriesziekenhuis zijn we een van de pioniers met deze aanpak, maar ook vanuit het nationale beleid groeit stilaan het besef dat ziekenhuizen ondersteuning kunnen bieden aan rusthuizen om zo de mogelijke instroom naar ziekenhuizen te beperken.”