Sint-Andriesziekenhuis bindt strijd aan tegen obesitas met loopbanden in inkomhal en infonamiddag met Koen Crucke Sam Vanacker

02 maart 2020

12u36 3 Tielt Het Sint-Andriesziekenhuis komt in actie naar aanleiding van Wereld Obesitas Dag op woensdag 4 maart. Nog tot en met vrijdag staan in de inkomhal twee loopbanden, terwijl Koen Crucke en Jan Gheysens zaterdagnamiddag in Tielt komen getuigen over hun strijd tegen de kilo’s.

“Wereldwijd lijdt bijna dertig procent van de bevolking aan obesitas of overgewicht. Een teveel aan lichaamsvet heeft een negatief effect op de gezondheid en doet de levensverwachting afnemen met negen tot twaalf jaar. Het gaat om een aandoening waar nog heel wat vooroordelen en misverstanden rond bestaan”, zegt abdominaal chirurg Mehrdad Biglari. Hij mocht maandagochtend als eerste een van de de loopbanden in de inkomhal uitproberen. Nog tot en met 6 maart kan elke bezoeker een stukje komen stappen of lopen. Elke kilometer wordt in euro’s geschonken aan een lokaal gezondheidsinitiatief.

De week tegen obesitas wordt zaterdag afgesloten met een infonamiddag rond overgewicht. Op 7 maart komen Koen Crucke en Jan Gheysens getuigen over hun strijd tegen de kilo’s. Chirurg Biglari zal de aanwezigen informeren over obesitas. Er worden gezonde hapjes geserveerd en de namiddag wordt afgesloten met een gezondheidsquiz. Het startschot wordt gegeven om 14 uur. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is nodig via communicatie@sintandriestielt.be of op de website van het ziekenhuis.