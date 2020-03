Sint-Andriesziekenhuis alert voor coronavirus: “We verwachten dat het aantal gevallen nu snel zal stijgen” Sam Vanacker

13u34 0 Tielt In het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt zijn voorlopig nog geen patiënten binnen gekomen met het coronavirus, maar het ziekenhuis is wel alert en volgt de verspreiding op de voet. Als een patiënt met symptomen zich aanmeldt, wordt die meteen in quarantaine geplaatst. Al benadrukt het ziekenhuis dat mensen met symptomen eigenlijk beter thuis blijven.

“Vorige week hebben we het plan van aanpak gereviseerd en de maatregelen aangescherpt”, zegt algemeen directeur Peter Louwyck. “In eerste instantie blijven mensen met symptomen beter thuis en contacteren ze hun huisarts, maar ons personeel is extra alert, terwijl we ook een aparte ingang via spoed voorzien hebben om besmetting in het ziekenhuis te vermijden. Ook onze inschrijvingskiosken zijn aangepast. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt nu eerst de vraag of hij griepachtige symptomen vertoont, waarna ook naar de reisgeschiedenis gevraagd wordt.”

“Bij een positief antwoord worden onze onthaalmedewerkers verwittigd. Dan begeleiden ze - met mondmasker op - de patiënt weer naar buiten, richting de ingang van onze spoeddienst. Daar is nu een aparte kamer vrijgehouden. Tegelijk wordt ook onze poetsdienst ingeschakeld om de kiosk te ontsmetten. Bij een sterk vermoeden van het virus wordt de overheid verwittigd.”

“Nog niemand heeft positief getest, maar nu de krokusvakantie voorbij is, zal het aantal gevallen in ons land hoe dan ook toenemen. Het zou zelfs abnormaal zijn als dat niet zo zou zijn. Al raden we mensen met symptomen wel af om naar het ziekenhuis te komen door het besmettingsgevaar. Thuis blijven en de huisarts verwittigen, is de boodschap. Als het aantal besmettingen sterk zou stijgen, kunnen we hier, afhankelijk van de nood, mensen opnemen in quarantainekamers.”