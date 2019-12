Simon Bekaert verlengt mandaat als provinciaal sp.a-voorzitter Sam Vanacker

03 december 2019

13u12 0 Tielt Tieltenaar Simon Bekaert werd maandagavond verkozen tot voorzitter van sp.a West-Vlaanderen op het provinciaal ledencongres van de partij. Bekaert (41) werd in november vorig jaar al interimvoorzitter en blijft nu ook de komende vier jaar provinciaal voorzitter.

Advocaat Simon Bekaert is behalve gemeenteraadslid in Tielt ook sp.a-fractieleider in de provincieraad. In de vorige legislatuur was hij eerste schepen in Tielt en bij de verkiezingen in 2019 was hij eerste opvolger voor het Vlaams parlement. Bekaert wil de komende jaren vooral de verschillende lokale sp.a-afdelingen uitbouwen. “We vormen een provinciaal netwerk- en expertisecentrum van waaruit we iedereen van onze lokale afdelingen de tools kunnen aanbieden om te groeien. Verder zullen we de komende jaren kort op de bal blijven spelen en zo sp.a in West-Vlaanderen nog steviger op de kaart zetten met het oog op de verkiezingen van 2024.”