Silhouet van ballerina op deur in Tieltse sporthal stuit op protest van choreografe: “Affreuze houding. Jammer dat er geen advies gevraagd werd aan kenners” Sam Vanacker

07 februari 2020

17u51 3 Tielt Het interieur van de sporthal van Tielt werd onlangs onder handen genomen waardoor je bij de ingangen van de verschillende sportruimtes telkens een silhouet van een sporter in actie kunt zien. Al is niet iedereen even opgezet met de nieuwe aanwinsten van De Ponte. Choreografe Mia Callewaert van balletschool Attitude moest even slikken toen ze de tekening op de deur van de balletruimte zag.

“Affreus. Bijzonder spijtig dat het grafische bureau niet eerst advies heeft gevraagd aan kenners. De fouten zijn overal. De pointevoet moet normaal een banaan vormen en de tenen moeten kaarsrecht staan. Het steunbeen is niet gestrekt en ook de port de bras - de houding van de armen - is ernaast. De handen moeten lager dan de schouders en moeten samenkomen bij de navel. Bij ballet spreken we vaak van waterdruppels. De druppel moet kunnen afvloeien. Hier is voor sijpelende druppels geen plaats.”

Dt-fouten

Callewaert is behalve oprichtster van balletschool Attitude ook gemeenteraadslid voor N-VA. Ze bracht de kwestie donderdag ter sprake op de raad. “Voor leken kan mijn betoog misschien wat vreemd klinken”, beseft ze. “Vergelijk het met een Academie voor Woordkunst. Daar ga je toch ook geen gedichten vol schrijffouten of dt-fouten in de inkomhal hangen? Wat voor boodschap stuur je daarmee? Als school heb je een voorbeeldfunctie. Het beeld moet kloppen.”

Sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) begreep de analogie met het gedicht en beloofde de choreografe dat het beeld gecontroleerd en gecorrigeerd zou worden.