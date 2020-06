Sfeer- en praatcafé Den Arend mist zijn start niet Valentijn Dumoulein

14 juni 2020

14u29 0 Tielt Het eerst weekend dat de horeca terug open mocht was het zonnetje van de partij en dat lokte heel wat volk naar de terrasjes in het Tieltse centrum. Het nieuwe sfeer- en praatcafé Den Arend, op de hoek van de Markt en Bruggestraat, kon zich geen beter scenario voor een goede start wensen.

Het café ging normaal eind april openen, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Nu de horeca terug open mag is het toch zover. Vrijdagnamiddag opende de zaak van Lieze Baert (23) en Jochen Lefebre voor het eerst de deuren. “Het was meteen alle hens aan dek, maar we zijn blij dat de Tieltenaar zijn weg naar onze zaak vindt”, reageert Lieze. “Van de stad hebben we ook extra terrasruimte gekregen, wat een welgekomen duwtje in de rug is. Den Arend richt zich op een volwassen publiek. Dj’s of luide muziek zijn er niet aan de orde, maar wel gezellig samen genieten in een mooie setting met een retrotouch. Lieze neemt in het weekend de bediening van het café op zich. In de week valt die taak op Jochen, die tot voor kort nog achter de toog van Ter Halle stond.